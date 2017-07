Obravnavali so več kot 3000 prehitrih v tednu dni. Pozabljamo, zakaj sploh imamo omejitve?

Policija svetuje, da za lastno dobro upoštevamo omejitve hitrosti. (Foto: Blaž Garbajs)

Kljub temu, da je hitrost vzrok za tretjino smrtnih žrtev na naših cestah, se naše navade na cestah ne spreminjajo prav veliko. Praktično ne mine dan, da ne bi policisti ujeli na desetine prehitrih voznikov. Le predstavljamo si lahko, koliko je takih, ki jih radarji ne ulovijo. Omejitve pa niso določene zato, da bi naše poti trajale dlje, temveč zato, da bi se srečno končale.

(Foto: POP TV)

V tednu dni več kot 3000 prehitrih

Da bi izboljšali varnost na naših cestah, policija poleg številnih ostalih akcij pogosto izvaja tudi akcije nadzora hitrosti. Zadnja takšna akcija je potekala od 26. junija do 2. julija, in sicer po vsej državi. Kot so nam sporočili, so v teh dneh ugotovili 3175 prekoračitev. Največ prekoračitev hitrosti so ugotovili v naseljih, in sicer kar 2654. Na avtocestah in hitrih cestah je bilo ugotovljenih 269 kršitev. Na cestah izven naselja pa so policisti zabeležili 252 prekoračitev, so sporočili.

“Namen akcije je bil umirjati hitrosti v prometu in vplivati na zavedanje ljudi o pomembnosti prilagajanja hitrosti tako cestnoprometnim predpisom kot tudi voznim razmeram in lastnim vozniškim sposobnostim. Prekoračitev hitrosti namreč ogroža vse udeležence v prometu in predstavlja enega najpogostejših vzrokov prometnih nesreč,” so v sporočilu zapisali policisti.

Lani je hitrost vzela 42 življenj na naših cestah. (Foto: PU Maribor)

Lani je bila po njihovih podatkih neprilagojena hitrost vzrok za kar 32 odstotkov vseh smrtnih žrtev na naših cestah. Zahtevala je 42 življenj in 299 hudo telesno poškodovanih oseb. “S poostrenim nadzorom smo zato želeli okrepiti zavedanje, da je neprilagojena hitrost velika grožnja za nastanek najhujših prometnih nesreč, in voznike spodbuditi, da bi vozili čim bolj defenzivno, umirjeno in da bi bili bolj pozorni na šibkejše udeležence v prometu.”