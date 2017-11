Vlada bo bolnišnicam v izgubah namenila 135,7 milijona evrov, skoraj 80 milijonov gre ljubljanskemu UKC

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Vlada je na današnji seji sprejela sklep glede pokrivanja izgub bolnišnic iz preteklih let. Za to bo namenila 135.685.281 evrov. Največ sredstev bo dobil Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, in sicer skoraj 80 milijonov, Splošna bolnišnica Izola jih bo dobila dobrih 12 milijonov.

Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je država, namreč določa, da se javnim zdravstvenim zavodom, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni in na dan 31. decembra 2016 v bilanci stanja izkazujejo izgubo preteklih let, zagotovi sredstva v višini 80 odstotkov te izgube.