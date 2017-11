Kako ravnati ob prometni nesreči in kako nato dobiti pravično odškodnino za nastale poškodbe?

Če je nastala le manjša materialna škoda, prisotnost policije ni potrebna, vsekakor pa si s soudeleženimi v prometni nesreči ali oškodovanimi izmenjajte potrebne podatke za uveljavljanje povračila škode na zavarovalnici, izpolnite evropsko poročilo, pridobite kopijo zelene karte o zavarovanju vozila, če je povzročitelj prometne nesreče voznik vozila, registriranega v tujini in ima zeleno karto s sabo.

Če vam je škodo povzročilo nezavarovano vozilo, se oglasite pri svoji zavarovalnici, da bo opravila ogled škode in vam svetovala o nadaljnjem postopku uveljavljanja povračila škode pri Slovenskem zavarovalnem združenju.

Če ste utrpeli telesne poškodbe v nesreči z neznanim vozilom, se boste obrnili na policijo in zahtevali odškodnino od zavarovalnice.

Kaj storiti, če zavarovalnica zavrne odškodninski zahtevek? Pomislite še na ostale situacije, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo. Ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni. Uveljavite svoje pravice!

Tudi v Sloveniji si lahko privoščite zavarovanje, ki vam že za 10,99 EUR krije odvetniške in sodne stroške. S paketom "PROMET" boste kot naš zavarovanec le za 4 EUR dodatno k osnovnemu paketu:

- Zaščitili vas in vašo družino: predstavljajte si, da v prometni nesreči, ki ste jo povzročili, umre ali se hudo poškoduje druga oseba. Vi pa morate dokazati svojo nedolžnost. Vsi vemo, da so odvetniški, sodni stroški in stroški izvedencev visoki, vi pa morate vse plačati. Imate dve možnosti: lahko takrat najamete kredit oz. porabite vaše prihranke ali pa zdaj sklenete zavarovanje ARAG (kliknite tukaj) in bomo vse stroške plačali mi;

- Uveljavljali svojo pravico glede vašega vozila (pri zavarovalnici, na servisu, avtohiši,… ) in to bomo plačali mi;

- Uveljavljali odškodnino za vašo poškodbo v prometni nesreči;

- Pridobili zastopanje v postopkih odvzema vozniškega dovoljenja, če boste povzročili nesrečo ali naredili prometni prekršek;

Ker nikoli ne vemo, kdaj bomo postavljeni v neželen položaj, je pametno o tovrstnem zavarovanju razmišljati takoj. NE JUTRI - ŽE DANES! Če boste po prometni nesreči želeli poiskati pravico na sodišču in ne boste zavarovani, boste vse stroške odvetniških storitev ter sodnih taks, ki so precej višji od cene zavarovanja, primorani plačati sami. Tovrstni stroški so po naših izkušnjah lahko zelo visoki. Si lahko privoščite takšno tveganje?

ARAG je mednarodno priznana zavarovalnica na področju pravne zaščite

Preprečite plačilo visokih odvetniških in sodnih stroškov že danes in kliknite TUKAJ!

Pomislite na vse situacije, ko ste vi ali vaši bližnji potrebovali odvetnika. Poleg varnosti, ki vam jo ponuja ARAG zavarovanje v vseh teh primerih, pa v njegov prid govorijo še naslednja dejstva:

- sodni in odvetniški stroški so lahko zelo visoki (takse, stroški prič, izvedencev);

- tudi če primer na sodišču izgubite, krijemo vaše in stroške nasprotne strani;

- mesečna premija je minimalna, zavarovanje pa velja za vse družinske člane;

- zavarovanje vključuje tudi en brezplačen posvet pri odvetniku mesečno;

- zavarovanje velja v celotni Evropi

- postopek sklenitve je hiter in enostaven, preprosto klikni TUKAJ.

Preprečite stroške za odvetnike v prihodnje – skleni ZDAJ in PRIHRANI!

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in enostaven! Skleni na www.arag.si

Postanite tudi vi eden izmed več kot 10 milijonov zavarovancev mednarodno priznane zavarovalnice ARAG, ki vam plača vse odvetniške in sodne stroške in je edini ponudnik tovrstnega zavarovanja v Sloveniji. Že za 10,99 EUR mesečno lahko sedaj zavarujete vas in vašo družino preko spletne strani www.arag.si.

Naročnik oglasa je Arag.