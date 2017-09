Kako uveljaviti pravico v primeru, da vas bo delodajalec odpustil, znižal ali neizplačal plače?

Pomislite na vse situacije, ko bi potrebovali odvetnika na delovnem mestu. Lahko se zgodi, da vam delodajalec neupravičeno zniža plačo, vas neupravičeno odpusti, vam ne izplača regresa ali plače, vam ne plačuje prispevkov, izvaja mobing? Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali?

Tudi v Sloveniji si lahko privoščite zavarovanje, ki vam že za 10,99 EUR krije odvetniške in sodne stroške. Paket "SLUŽBA" vam le za 4 EUR dodatno k osnovnemu paketu krije odvetniške in sodne stroške v primeru bodočega spora z delodajalcem kot tudi na socialnem področju. Svojo pravico lahko zahtevate tudi v primeru, da vam ZZZS noče podaljšati bolniške, plačati zdravljenja v zdravilišču, ZPIZ noče priznati stopnje invalidnosti... itd.

Visoke cene odvetniških storitev in preteči visoki sodni stroški so lahko ovira, zaradi katere večkrat opustimo misel na sodno pot. Zavarovanje pravne zaščite je dokaj nova oblika zavarovanja na slovenskem trgu. Za znesek malice ali kosila vam zavarovanje krije stroške odvetniških storitev ter morebitne sodne stroške, tudi če na sodišču izgubite. Edini ponudnik tovrstnega zavarovanja v Sloveniji je mednarodno priznana nemška zavarovalnica ARAG.

Ker nikoli ne vemo, kdaj bomo postavljeni v neželen položaj, je pametno o tovrstnem zavarovanju razmišljati takoj. NE JUTRI - ŽE DANES! Ko vas bo delodajalec npr. odpustil ali vam znižal plačo, boste morali poiskati pravico na sodišču. Če ne boste zavarovani, boste vse stroške odvetniških storitev ter sodnih taks, ki so precej višji od cene zavarovanja, primorani plačati sami. Tovrstni stroški se po naših izkušnjah lahko zelo visoki. Si lahko privoščite takšno tveganje?

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in enostaven! Skleni na www.arag.si.

Preprečite plačilo visokih odvetniških in sodnih stroškov že danes in kliknite TUKAJ. !

Pomislite na vse situacije, ko ste vi ali vaši bližnji potrebovali odvetnika. Poleg varnosti, ki vam jo ponuja ARAG zavarovanje v vseh teh primerih, pa v njegov prid govorijo še naslednja dejstva:

sodni in odvetniški stroški so lahko zelo visoki (takse, stroški prič, izvedencev);

tudi če primer na sodišču izgubite, krijemo vaše in stroške nasprotne strani;

mesečna premija je minimalna, zavarovanje pa velja za vse družinske člane;

zavarovanje vključuje tudi en brezplačen posvet pri odvetniku mesečno;

zavarovanje velja v celotni Evropi

postopek sklenitve je hiter in enostaven, preprosto klikni TUKAJ.

Preprečite stroške za odvetnike v prihodnje – skleni zavarovanje po meri in se zavaruj pred morebitnimi problemi v prihodnje ZDAJ.

Postanite tudi vi eden izmed več kot 10 milijonov zavarovancev mednarodno priznane zavarovalnice ARAG, ki vam plača vse odvetniške in sodne stroške in je edini ponudnik tovrstnega zavarovanja v Sloveniji. Že za 10,99 EUR mesečno lahko sedaj zavarujete vas in vašo družino preko spletne strani www.arag.si.

Naročnik oglasa je Arag.