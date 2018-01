Kakšen bo potek stavke sindikatov javnega sektorja?

Koalicijski partnerji bodo danes spregovorili o sestavi enotne vladne pogajalske skupine, ki naj bi vodila pogajanja o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja. Prva od napovedanih stavk, v kateri bodo sodelovali sindikati iz pogajalske skupine, ki jo vodi Jakob Počivavšek, bo prihodnji teden, sindikalisti bodo njen potek predstavili danes.

Novinarska konferenca sindikatov javnega sektorja, ki se bodo 24. januarja pridružili stavki ali protestnemu shodu, bo ob 11.55 v Ljubljani.

Predlog sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine mora minister za javno upravo Boris Koprivnikar vladi v obravnavo posredovati najpozneje v torek. Danes zvečer bodo o tem spregovorili na vrhu koalicije, ki bo obravnaval tudi predlog odzivanja na vse stavkovne zahteve. Poleg Koprivnikarja se ga bo udeležila tudi finančna ministrica Mateja Vraničar Erman.

Po prvotnem Koprivnikarjevem predlogu bi bili v pogajalsko skupino vključeni državni sekretarji z vseh ministrstev, na katere so vezane stavkovne zahteve. A so na vrhu koalicije v četrtek sklenili, da razmislijo še o vključitvi strokovnjakov s tega področja.

Minister Koprivnikar mora vladi posredovati sklep o imenovanju vladne pogajalske skupine. (Foto: Miro Majcen)

Po četrtkovi seji vlade je sicer minister sporočil, da vseh sindikalnih zahtev ni mogoče uresničiti, saj po zadnjih vladnih izračunih skupaj dosegajo 991 milijonov evrov. Resorna ministrstva se morajo do danes opredeliti do stavkovnih zahtev in s tem seznaniti ministrstvo za javno upravo, vlada pa bo na tej podlagi na prihodnji seji pooblastila pristojne ministre za ločena pogajanja.

Za februar je stavke napovedalo pet sindikatov, v stavki 24. januarja pa bo po sedanjih napovedih sodelovalo 17 sindikatov javnega sektorja iz pogajalske skupine, ki jo vodi Jakob Počivavšek. V podporo stavki pred poslopjem vlade ta dan pripravljajo tudi protestnih shod. O poteku stavke in svojih stališčih bodo spregovorili v ponedeljek na novinarski konferenci.