Urša in Sandra sta se poročili v kavbojkah in supergah

Bilo je preprosto, v kavbojkah in supergah, v krogu najljubših oseb, polno smeha in solz sreče. Tako svoj poročni dan opisujeta Sandra in Urša iz Slovenskih Goric, ki sta postali žena in žena, s tem pa prvi istospolni par, ki se je po zakonu o partnerski zvezi smel poročiti na slovenskih tleh.