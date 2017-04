Kam za praznike? Vonjat narcise na Slavnik, okušat flancate na Ratitovec ...

Vremenska napoved pohodom v hribe resda ni najbolj naklonjena, a če vas malce oblakov na nebu ne ustavi in se poigravate z idejo, da bi aktivno obeležili praznik dela, ponujamo nekaj namigov za preživljanje prostega časa.

Slavnik

Pravijo mu tudi Golica z zahoda Slovenije. Dobrih tisoč metrov visok hrib, ki se razprostira južno od Kozine in zahodno od Podgorja, male vasice, ki vam služi kot izhodišče za potep, bo ponudil prelepe razglede na Jadransko morje, italijanske Dolomite, del Karnijskih in Julijskih Alp, vidite lahko tudi Golake, Vremščico in Snežnik. Lahka položna pot vam bo vzela kakšno uro in pol, če ste ljubitelj cvetja, pa si boste oči med hojo lahko napasli na narcisah, ki na vsak način upravičujejo nadimek z začetka odstavka.

Slavnik je lahko dostopen hrib, maja ga bodo krasile številne narcise. (Foto: Slotrips.si)

Sabotin

Vzpetina nad Solkanom, ki je kljub skromni višini odlična razgledna točka na smaragdno Sočo, Kras, zahodne Alpe, Furlansko nižino, Julijce. Na Sabotinu so se odvijale nekatere izmed najhujših bitk v prvi svetovni vojni, med pohodom se boste o tem lahko prepričali na lastne oči, saj so ob poti posejani številni ostanki naše polpretekle zgodovine, kar bo navdušilo tudi najmlajše radovedneže. Če si za izhodišče vzamete Solkan in jo uberete na vrh po južni poti, ga boste dosegli v uri in pol.

Sabotin ponuja poleg pohodništva tudi številne zgodovinske zanimivosti. (Foto: Slotrips.si)

Ratitovec

Flancati. Če nič drugega, naj vas flancati premamijo na 1.678 metrov visoki Ratitovec. Za ne sladkosnede vas v koči pričaka še marsikatera dobrota, a flancati so res vredni greha (nad 1.000 metri ga tako ali tako ni, pravijo "navihani" obiskovalci gora). Ljubka vasica Prtovč vam bo ponudila izhodišče za uro in tri tri četrt hoda.

Flancati v Krekovi koči na Ratitovcu so obvezen dodatek prijetnemu sprehodu. (Foto: iStock)

Krn

Krn z 2.244 metri ni ravno mačji kašelj. Sploh če ste bolj trmaste narave, lačni naravnih lepot in si boste za cilj vzeli osvojitev dvatisočaka iz Lepene. Kar ima na eni strani velik plus, ubrali jo boste namreč mimo jezera, kristalno zelenega, prelepega, na drugi strani pa dokaj močan minus - pot bo dolga, uradno približno pet ur, neuradno raje računajte kakšno več. Ampak še enkrat - jezero je dih jemajoče, razgledi z vrha Krna pa tudi odtehtajo utrujenost in pekoče podplate. Če se pripravljate na otvoritev kolesarske sezone, bodo planine pod Krnom ravno pravšnja destinacija, dokaze najdete v spletnem vodiču po Sloveniji.

Krnsko jezero - dih jemajoče in neznansko prijetno za ohladitev po dolgi turi. (Foto: iStock)

Zelenci

Zelenci so izvir oziroma jezero Save Dolinke. Za kopanje voda ni primerna niti za največje adrenalina polne pohodnike, saj ima stalno temperaturo, ki je skozi vse leto od 6 do 8 stopinj Celzija. Skozi vse leto, da. A fotografija ne laže in naravna znamenitost je v živo enako lepa kot na pričujočem posnetku. Iz Rateč vam bo pot do Zelencev vzela kakšnih dvajset minut.

Zelenci (Foto: iStock)

Blegoš

Blegoš je 1.562 m visoka gora med Selško in Poljansko Soro, doseči jo je mogoče v uri in pol, če začnete v Črnem Kalu. Pot ni zahtevna, na vrhu boste poplačani z varianto ena, beri - prijaznimi oskrbniki, ki vas bodo postregli karseda lepo, in z varianto dve, beri: prelepim razgledom na Golake, Kojco, Porezen, Julijske Alpe, Ratitovec, Karavanke in Kamniško Savinjske Alpe.

Blegoš (Foto: Slotrips.si)

Črna prst

Precej dobra odločitev za nabiranje kondicije, sploh ker pasje vročine sedaj ni še od nikoder. Kolena boste grizli kakšne tri ure, če si za izhodišče izberete malo vasico Kal. Naj vas ovinki do nje ne prestrašijo, dogodivščina se bo (če niste vajeni "kljuk" z zahoda države) pravzaprav res začela že nekaj deset kilometrov pred izhodiščem. Bo pa tura res poplačala sleherno skrb, da boste še kdaj uzrli lepote civilizacije.

Prelep pogled na Črno prst (Foto: Slotrips.si)

Begunjščica

Če letošnjo pohodniško sezono šele začenjate, potem Begunjščico (pa tudi prej omenjeni Krn) za zdaj izpustite. Pot mimo Roblekovega doma namreč traja kakšnih pet ur, dobrih 2.000 metrov visok hrib sicer ni kdo ve kako zahteven, a se je na njem kljub vsemu zgodilo že kar nekaj nesreč. Zato previdnost nikakor ne bo odveč, sicer pa je tako povsod, ne zgolj na lepotici, na katero se velja odpraviti že zato, da si boste potem še vsaj tri dni požvižgavali Avsenikovo "Na Roblek bom odšel ..."

Begunjščica (Foto: Slotrips.si)

Kamor koli vas bo že zanesla pot, naj vas spremljata dobra volja in lahek korak, predvsem pa velika mera pazljivosti.