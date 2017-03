Kam za veliko noč in praznik dela?

To je priložnost, ki je nikakor ne smete zamuditi, saj si z zgodnjo rezervacijo ne boste zagotovili samo nižje cene, temveč boste z razliko v ceni prihranili denar, s katerim si lahko privoščite dodatno razvajanje. Pobegnite velikim pripravam za Veliko noč in prvi maj in si vsaj za nekaj dni vzemite čas zase. Če si pomladanske počitnice rezervirate do 15.3., vas čaka posebna ponudba s 40% popustom in družinskim bonusom, s katerim vam Terme Tuhelj poklanjajo GRATIS bivanje za 2 otroka. All inclusive light paket je idealna izbira za vaše velikonočne in prvomajske praznike.

Velikonočni prazniki so kot ustvarjeni za preživljanje časa z vašo družino, medtem ko letos praznik dela pride na podeljek, kar pomeni, da lahko uživate v podaljšanem koncu tedna. Animacijska ekipa pripravlja bogato zabavo za vse generacije ... najmlajši bodo uživali v kreativnih delavnicah, vodnih igrah, družinskih športnih tekmovanjih in zabavni večerni animaciji, medtem pa je za starše pripravljeno posebno prebujanje čutov v Svetu savn ter sproščanje v wellness centrih ob hišnih tretmajih.

Do 40% popusta za rezervacije velikonočnih in prvomajskih počitnic do 15.3. pa nudijo tudi na nadvse popularen družinski paket v Termah Olimia, kjer bodo poskrbeli, da ne boste prikrajšani za barvanje pirhov in postavljanje mlaja. Tu so še vodne dogodivščine, ustvarjalne delavnice za otroke in številna wellness razvajanja za starše - ni slabo kaj? Pohitite, ponudba velja le za prvih 50 sob!

Seveda ne smete pozabiti na izlete v okolici, ki bodo vašemu dopustu dali še poseben čar.

Ne zamudite raziskovanja hrvaškega Zagorja, posebne pravljice na dlani, ki bo vam in vaši družini prinesla posebna doživetja ... zabavni muzeji, prelepa narava in zanimivi dogodki vedno pustijo razlog, da se lahko vrnete. Podajte se na družinsko raziskovanje, pri katerem lahko doživite pravo pustolovščino ... mama in očka na znanih kulinaričnih in vinskih cestah, a otroci v zanimivih in vznemirljivih muzejih, kjer bodo spoznali polno zgodb o hrvaškem Zagorju.

Bodite del Hrvaške, polne življenja, doživetij in prekrasnih spominov.

