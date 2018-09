Kandidat za prvega moža Sove je Rajko Kozmelj

Kozmelj je trenutno programski direktor Ženevskega centra za demokratični nadzor nad oboroženimi silami Ljubljana (DCAF - Centre for the Democratic Control of Armed Forces), na predlog Evropske komisije pa je postal tudi predsednik iniciative Integrativnega upravljanja notranje varnosti na Zahodnem Balkanu (IISG).

V preteklosti je bil med letoma 2007 in 2009 pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije, v naslednjih treh letih je bil zaposlen na Generalnem direktoratu za migracije in notranje zadeve EU (GD HOME), v letih 2012 in 2017 pa je deloval kot svetovalec za policijsko sodelovanje, terorizem in organiziran kriminal na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji.

Z mesta direktorja Sove se sicer poslavlja Zoran Klemenčič.