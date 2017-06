Kangler na sodišču nadaljuje dokazovanje, da njegovo premoženje ni nezakonitega izvora

Kangler se je znašel na sodišču, ker želi tožilstvo njemu in njegovi hčeri Maši Kangler odvzeti dobrih 250.000 evrov, ki naj bi jih pridobila nezakonito. (Foto: POP TV)

V tožbi države zoper nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja je danes na okrožnem sodišču pričala njegova nekdanja žena Tatjana Kangler. Kot je izpostavila, se ji zdi čudno, da stanovanje na Pohorski v Mariboru, ki je predmet tožbenega zahtevka, v tem postopku obravnavajo kot le njegovo premoženje, kljub temu, da sta bila lastnika oba.

Kanglerjeva je na ljubljanskem okrožnem sodišču pred sodnico Boženo Novak pojasnila, da so prvi in drugi del kupnine za stanovanje na Pohorski 31 v Mariboru, ki je skupaj znašala 124.000 evrov, plačali iz sredstev, ki jih je Kanglerju zapustil pokojni oče. Za tretji in četrti del kupnine pa si je nekdanja žena denar morala sposoditi. Večino dolga je nato vračala iz svojih rednih finančnih prilivov. Tudi v zemljiški knjigi sta bila kot lastnika stanovanja zavedena oba.

Ob tem je dodala, da so jo v drugi, ločeni, preiskavi Finančne uprave RS kljub temu obravnavali kot edino lastnico stanovanja. Poleg tega so jo za stanovanje obdavčili za dobrih 36 odstotkov, namesto 21 odstotkov, kot je to napisano v zakonu. V zdajšnjem postopku zoper Kanglerja pa obravnavajo stanovanje kot izključno last moža. Po njenih besedah gre za veliko nejasnost.

V nadaljevanju je Kanglerjeva glede premoženjskega stanja družine v času finančne preiskave od leta 2002 do 2014 potrjevala navedbe moža iz prejšnje glavne obravnave, da so živeli skromno in samooskrbno. S prejetimi denarnimi sredstvi ob poroki sta si namreč kupila staro kmetijo na Zimici z nekaj parcelami, kjer se je Kangler ukvarjal s kmetijstvom. Tako so od prodaje pridelkov, živali in lesa na leto zaslužili do 15.000 evrov.

Za redne življenjske stroške je po njenih besedah skrbela sama, za večje naložbe, kot so nakupi kmetijskih strojev ali avtomobila, pa je poskrbel mož, tudi iz privarčevanega denarja, ki sta ga hranila v domačem sefu. Poleg tega je Kanglerjeva povedala, da je njen mož dobil 50.000 evrov od brata kot povračilo, ker se je odpovedal dediščini po starših.

Žena nekdanjega mariborskega župana je pred sodnico pojasnjevala tudi izvor finančnih sredstev za nakup apartmaja na Pohorju, ki je stal 82.000 evrov. Kot je pojasnila, so od rojstva hčerke Maše vsa denarna darila zanjo zbirali na posebnem računu. Tako je del kupnine za apartma, in sicer 15.000 evrov, šel iz tega naslova, ostalo pa sta dala starša iz svojih prihrankov in rednih dohodkov.

Glavna obravnava se bo nadaljevala 22. junija, ko bo zaslišano devet prič, med katerimi bosta Kanglerjev brat Milan ter Anica Živko, ki je zakoncema posodila del denarja za plačilo dela kupnine za stanovanje. Za tem pa bo zaslišana inšpektorica, ki je vodila finančno preiskavo Kanglerjevega premoženja, Mirjana Vaupotič.

Kot je pojasnila sodnica Novakova, bo med poletjem naročila izvedeniško mnenje finančne in kmetijske stroke.

Kangler se je znašel na sodišču, ker želi tožilstvo njemu in njegovi hčeri Maši Kangler odvzeti dobrih 250.000 evrov, ki naj bi jih pridobila nezakonito. Predmet tožbenega zahtevka so stanovanje na Pohorski ulici v Mariboru, dve parceli, traktor, avtomobil znamke Mercedes ter slabih 100.000 evrov.