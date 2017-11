Kanin in Vogel vabita na smuko, v nižinah prvi sneg v noči na ponedeljek

Na Kaninu so smuko začeli že danes, v soboto pa bodo naprave pognali še na Voglu. V visokogorju je namreč obilo snega, kar vzemite za opozorilo, če se ta konec tedna odpravljate v gore. Dobro razmislite, ali ste s svojimi izkušnjami, pripravljenostjo in opremo kos razmeram v gorah. Pred odhodom pa tudi preverite, kakšne so razmere v gorah.

V petek in soboto bo celo nekaj sonca

Na Primorskem bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Drugod bo pretežno oblačno, popoldne se bo ponekod oblačnost trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

Jutri bo na Primorskem zmerno, popoldne tudi pretežno oblačno. Drugod bo v višjih legah delno jasno, po nižinah pa se bo zjutraj in dopoldne, ponekod tudi večji del dneva, zadrževala megla ali nizka oblačnost, ki se bo popoldne dvigala. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 6, ob morju 8, najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo marsikje v nižinah narahlo snežilo, a snežne odeje še ni za pričakovati. (Foto: iStock)

V noči na ponedeljek bo snežilo

V nedeljo bo sprva delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Čez dan se bo oblačnost povečala, popoldne ali zvečer se bodo začele pojavljati manjše padavine. V noči na ponedeljek se bodo padavine prehodno okrepile in zajele vso Slovenijo. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo do jutra spustila do okoli 500 m nadmorske višine. V ponedeljek dopoldne bodo padavine ponehale, najpozneje v južni Sloveniji. Zapihal bo severni veter, na Primorskem burja, napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Več o vremenu na vreme.24ur.com.

Smuka na Kaninu in Voglu, ostali začetek sezone načrtujejo za konec novembra in začetek decembra

Potem ko so danes prve smučarske naprave zagnali na najvišje ležečem slovenskem smučišču na Kaninu, v soboto pa jih bodo še na Voglu, večina ostalih večjih smučarskih centrov začetek sezone načrtuje konec novembra oz. v decembru. Priprave na sezono so večinoma končane, v polnem teku so predprodaje smučarskih vozovnic.

Slovenska višje ležeča smučarska središča je razveselila letošnja zgodnja snežna pošiljka, ki je na Kaninu debela 90 centimetrov. Vreme je tako družbi Sončni Kanin omogočilo pripravo smučarskih prog Sedlo in Prevala, katerih obratovanje je ob ugodnem vremenu za zdaj napovedano še v soboto in nedeljo. Sneg je letos na Kaninu presenetil, saj so odprtje smučišča napovedovali za 16. december.

V istem vikendu sredi decembra uradno odprtje smučarske sezone načrtujejo tudi na Voglu, kjer pa so ob prav tako debeli snežni odeji - skoraj pol metra - odprtje dela smučarskih prog napovedali za soboto. Predvideno je obratovanje spodnjega dela smučišča, in sicer žičniških naprav Storeč, Brunarica in Orlove glave, obratoval bo tudi otroški park. Kako bodo obratovali naprej, je odvisno od vremenskih razmer. Vseeno pa na Voglu načrtujejo, da bodo v tem ali celo večjem obsegu nadaljevali z obratovanjem, so sporočili iz družbe Žičnice Vogel Bohinj.

Na Kaninu so pripravljeni na smuko.

Ostala večja smučišča odprtje smučarske sezone napovedujejo za konec novembra oz. v decembru, če bo seveda vreme naklonjeno tako z naravnim snegom kot tudi z dovolj nizkimi temperaturami za izdelovanje kompaktnega snega. Smučarska središča tudi letos načrtujejo številne spremljajoče zabavne dogodke, od glasbenih nastopov do zabavnega programa za najmlajše.

Letošnja zimska pravljica se je že začela tudi na Golteh, saj je tudi to planoto že pobelil sneg. Priprave na prihajajočo smučarsko sezono so tam v zaključni fazi. Na vseh žičniških napravah so bili opravljeni vsi potrebni strokovno-tehnični pregledi, tako da so naprave že pripravljene na obratovanje. V teh dneh na teren postavljajo snežne topove, tako da bodo v polni pripravljenosti na zasneževanje smučišča, takoj ko bodo vremenski pogoji to omogočali. Na Golteh predvidevajo, da bodo z zasneževanje začeli v drugi polovici novembra, zagon žičniških naprav pa načrtujejo v prvi polovici decembra, so povedali v družbi Golte.

Ob že izvedenem investicijskem vzdrževanju, pa tudi z novima teptalnim strojem in snežnim topom, se na zagon smučarske sezono pripravljajo tudi na Krvavcu, kjer naložbe pred prihajajočo zimsko sezono ocenjujejo na 850.000 evrov. Tudi na Krvavcu je že zapadlo nekaj snega, v prihodnjem tednu načrtujejo začetek zasneževanja s kompaktnim snegom, glede na vremenske napovedi pa si kmalu obetajo novo pošiljko naravnega snega. Ob ustreznih pogojih bodo zimsko sezono na Krvavcu začeli 25. novembra, so pojasnili v družbi RTC Krvavec.

Že od konca poletja se na zimsko sezono pripravljajo tudi na Mariborskem Pohorju. Družba Marprom vrednost letošnjih naložb za zimsko sezono ocenjujejo na okoli en milijon evrov. Med drugim so ponovno uredili Gradisovo in staro FIS progo oz. vlečnico Bolfenk, kjer bo tudi tekmovalni poligon, prav tako bodo odprli nov otroški poligon Bellevue. Tamkajšnjo dotrajano vlečnico bodo nadomestili z dvema transportnima trakoma. Med drugim so letos uredili tudi avtomatizacijo sistema zasneževanja in nov sistem kontrole vozovnic. Kot so še navedli v Marpromu, ob ugodnem vremenu odprtje sezone načrtujejo sredi decembra.

Tudi na Rogli so vzdrževalna dela na žičniških napravah in smučarskih progah v zaključni fazi. V prihodnjih dneh načrtujejo začetek intenzivnega tehničnega zasneževanja. Začetek smučarske sezone na Rogli načrtujejo v prvih dneh decembra, odvisno od naravnih pogojev. Na Rogli so sicer začeli z nadgradnjo zasneževalnega sistema, ki bo končana do 2020 in bo omogočala zasnežitev celotnega smučišča Rogla v petih dneh. Kot so še navedli v družbi Unitur, za prihajajočo zimsko sezono načrtujejo številne dogodke in obogatitev ponudbe tudi v navezi s Termami Zreče.

Sneg je pobelil tudi zahodno Pohorje, tako da se tudi na Kopah intenzivno pripravljajo na zagon smučarske sezone. Najemnik žičniških naprav na Kopah, družba Vabo, uradno odprtje sezone načrtuje 9. decembra.

Tudi v Cerknem so v zaključni fazi priprav na smučarsko sezono, ki je pred vrati. Zapolnjujejo nastanitvene zmogljivosti in opravljajo še zadnje preglede na žičniških napravah. Žičniške naprave bodo pognali, ko bodo razmere to omogočale, glede na načrte pa naj bi se sezona pričela najkasneje do 10. decembra.

Prve letošnje pošiljke naravnega snega so zelo veseli tudi v Kranjski Gori, je pa bila ta premajhna za zagon naprav, zato upajo, da se bodo temperature kmalu spustile pod ničlo, da bodo lahko začeli delati umetni sneg. Uradni začetek smučarske sezone načrtujejo v petek, 24. novembra. Če bodo razmere res ugodne, pa bodo nekatere žičniške naprave pognali že prej.