Kaos na cestah: opozorilo tovornjakarjem k izločanju, a kaj, ko ga (očitno) nihče ne upošteva

Glede na to, da so vremenoslovci že pred dnevi opozarjali, da bo Slovenijo zajelo močno sneženje, je najmanj nenavadno, da so se na avtocesti znova pojavile velike težave v prometu.

Že dopoldne so se začeli prvi zdrsi tovornjakov tako na primorski kot tudi na dolenjski in gorenjski avtocesti, kar je povzročilo precejšnje zastoje tudi za voznike osebnih vozil.

Zakaj torej sistem izločanja tovornih vozil iz prometa več kot očitno ne deluje (kot bi moral)?

Na Darsu so za 24ur.com povedali, da se je izločanje na južni ljubljanski obvoznici v smeri proti Dolenjski začelo okrog 10. ure zjutraj, iz smeri Ivančne Gorice (na cestninski postaji Dob) proti prestolnici pa približno dve uri kasneje.

Glede na to, da je bila ljubljanska južna obvoznica proti razcepu Malence proti Dolenjski nekaj ur zaprta, bi lahko sklepali, da se je to zgodilo (nekoliko) prepozno.

"Izločanje poteka tako, da Darsovi delavci rednega vzdrževanja, ko je izdano opozorilo za izločanje, v najkrajšem možnem času postavijo ustrezno signalizacijo na točki izločanja, na posameznih mestih postavijo tudi fiksne table spremenljive vsebine, prek katerih se zapoveduje izločanje. Pregledniška vozila tudi varujejo konec kolone, ko se tovornjaki izločajo na odstavne pasove," so dodali na Darsu.

Težava je v tem, da Darsovi vzdrževalci avtocest nimajo pristojnosti urejanja prometa v smislu, da bi vozila preusmerjali na mesta za izločanje. "Voznik mora sam upoštevati signalizacijo za izločanje in to upoštevati. Če tega ne stori in zapelje mimo signalizacije, ga lahko policisti oglobijo."

Pa policisti dejansko to tudi storijo?

Maja Ciperle Adlešič s Policijske uprave (PU) Ljubljana je povedala, da so bili ves dan vsi razpoložljivi policisti na terenu, zato nam podatka o tem, koliko kazni (če sploh) so danes izdali voznikom tovornjakov, ki niso upoštevali navodila o izločanju.

"Veliko voznikov tovornjakov se na avtoceste vključi tudi z lokalnih cest, zato je popoln nadzor težak," je dejala.

Na avtocesti proti Dolenjski je kljub izločanju promet zastal. (Foto: 24ur.com)

Globe od 500 do 1000 evrov

Na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo piše, da se z globo 200 evrov kaznuje voznik, ki ne upošteva prometne signalizacije, ki označuje vremenske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste.

Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne upošteva prometne signalizacije, ki označuje vremenske razmere in je zaradi tega oviran ali onemogočen promet drugih vozil. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.

Z globo 1000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik ne upošteva prometne signalizacije, njihova odgovorna oseba pa z globo 120 evrov. Z globo 120 evrov pa se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti, katerega voznik ne upošteva prometne signalizacije.

Nekoč samoizločanje, a je to učinkovalo še manj

Na Ministrstvu za infrastrukturo sicer pravijo, da "pravilo samoizločanje ne velja na avtocestah in hitrih cestah (od leta 2009), saj se je v preteklosti izkazalo, da se vozniki tovornih vozil v veliki meri niso izločali sami iz prometa, ampak so z vožnjo nadaljevali do trenutka, ko so zaradi zasneženosti vozišča dejansko obstali ali pa zdrsnili z vozišča. Posledica tega so bili več kilometrski zastoji na avtocestah, saj zaradi takšnih dogodkov tudi zimske službe niso mogle opravljati svojega dela."

Na spletni strani navajajo, da je na avtocestah in hitrih cestah določena obveznost upravljavca ceste, da iz razlogov zimskih razmer časovno in prostorsko omeji promet tovornih vozil. To pomeni, da ukrep izločanja odredi upravljavec ceste, pri čemer mora o uvedbi ukrepa obvestiti javnost (preko sredstev javnega obveščanja, PIC-a, spletna stran upravljavca ceste) in postaviti prometno signalizacijo za izločanje, kjer je to mogoče.

Pri zagotavljanju spoštovanja postavljene prometne signalizacije pa upravljavcu ceste pomagata tako policija kot tudi cestninski nadzorniki, ki tovorna vozila preusmerjajo na primerna mesta (npr. počivališča, odstavni pasovi).

Izločanje tovornih vozil nad 7,5 ton se je po podatkih prometno-informacijskega centra sicer danes izvajalo na primorski avtocesti v obe smeri ter na štajerski in dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Malce po 18.30 so s Primorsko-informacijskega centra sporočili, da je izločanje tovornih vozil na slovenskih avtocestah končano.