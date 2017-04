Kar 44 mediacij zaradi slabih odnosov na pediatriji neuspešnih, primera 14-letnika niso predstavili na konziliju

Odnosi med zdravniki, ki na Pediatrični kliniki zdravijo srčne bolnike, so že več let velika težava. Primer smrti 14-letnika bi moral biti predstavljen na konziliju, a ni bil, pravi srčni kirurg Tomislav Klokočovnik, ki na lastno željo odhaja z vrha programa otroške srčne kirurgije. Ni bilo lahko, prihajalo je do dezinformacij in blatenja, težave v odnosih pa so, kot pravi, skušali reševati vsi, vendar neuspešno.