Kar je za gobarje pravi raj, je za lastnike gozdov lahko tudi pekel

V Brkinih se tudi letos nadaljuje vojna med lastniki gozdov in nabiralci gob, ki naj bi - kot trdijo domačini - uničevali in ropali gozdove. Letos so zato ob gozdu postavili prometne znake, ki prepovedujejo parkiranje, nekdo pa se je celo z nožem lotil pnevmatik. A tudi to obiskovalcev ne odžene.