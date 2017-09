Karmen Erjavec ostaja redna profesorica, čeprav je objavljala intervjuje z novinarji in uredniki, ki jih nikoli ni opravila

Potem ko etična komisija univerze v Ljubljani ni ugotovila, da bi Karmen Erjavec potvarjala, so postopek proti njej za odvzem naziva ustavili. Pa čeprav je v svojih člankih objavljala tudi intervjuje z novinarji in uredniki naše medijske hiše, ki jih nikoli ni opravila.

Karmen Erjavec (Foto: POP TV)

Prvi dokaz: Članek z naslovom Slovenski novinarji in občinstva o uporabah Twitterja, ki naj bi ga Erjavčeva spisala na podlagi poglobljenih intervjujev s 50 slovenskimi novinarji in uredniki. A nekaterih intervjujev na Mladini, Dnevniku, Delu in POP TV ni nikoli opravila. "Piše, da je opravila intervju z zunanjepolitičnim specialistom oziroma novinarjem na internetni redakciji, zunanjepolitičnim urednikom na internetni redakciji. To so delovna mesta, ki sploh ne obstajajo. Jaz sem potem šel preverjat, če so bili intervjuji dejansko narejeni. Našli smo: določeni so bili. Ampak zagotovo ne 10 intervjujev," pojasnjuje urednik 24ur.com Denis Oštir.

In še najmanj pet podobnih dokazov, tudi o intervjujih s politiki, ki se jih nihče ne spomni. O vsem tem so s FDV dvakrat obvestili univerzitetno etično komisijo. A vsi ti dokazi niso bili dovolj za ljubljansko univerzo, da bi Karmen Erjavec odvzeli profesorski naziv. Ker teh dokazov sploh niso preverjali. "Etična komisija seveda ni preiskovalni organ, ampak je organ, ki lahko preverja prijave in potem tudi zaslišuje prijavitelje in obdolžene. in to je tudi storila," pravi rektor Univerze Ivan Svetlik.

Na katedri za novinarstvo FDV so zaradi takšne odločitve presenečeni in zaskrbljeni. Če se primer Erjavec s sklepi Senata Univerze zaključuje, bo to imelo negativen vpliv na akademsko skupnost in znanstveno raziskovanje v Sloveniji in njun ugled v tujini, so zapisali.

Erjavčeva, ki je ob izbruhu afere sporazumno prekinila delovno razmerje s fakulteto, danes pred kamere ne želi. Prek svoje odvetnice Nataše Pirc Musar sporoča, da je že v preteklosti izrazila obžalovanje, ker ni hranila gradiva, na katerem temeljijo njeni članki, saj da bi v nasprotnem primeru vse navedbe hitro in enostavno ovrgla. O tem Svetlik pravi, da je dejstvo, da ni hranila dokumentacije, obsojanja vredno. "Senat je to tudi potrdil in obsodbo izrekel," dodaja. A tudi to ni bil dovolj tehten razlog, da bi proti Erjavčevi dejansko ukrepali.