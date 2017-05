Katarina Venturini: Zanašam se na svoj občutek!

Sami ste pri 43 letih postali mama, vaša navdihujoča zgodba je javnosti precej dobro znana. Zdaj je vaš sin Mark star že več kot leto dni. Kako napreduje, kaj najraje počnete skupaj kot družina?

Trenutno ga še zanimajo igrice in vedno znova naju z Damjanom preseneti, kako jih Mark zapelje v povsem drugo smer, kot sva pričakovala. Zadnjič sem mu recimo pripravila zamaške različnih barv in zdaj jih skupaj poskušava sortirati po barvah v prave lončke, ampak še nisva tako daleč. Mark namreč zamaške, ki jih ločim jaz, potem pomeče po sobi. (smeh) Pričakuješ, da bo naredil nekaj, potem pa običajno naredi nekaj čisto drugega …

Kakšno družinsko dinamiko pa ste vzpostavili do zdaj?

Naš ritem kroji Mark. Premajhen je še, da bi razumel, kdaj naj bo pri miru in kdaj naj ne joka. Vse prilagajamo njemu, a nič ne de, saj ima, hvala bogu, isti ritem spanja in budnosti kot jaz, spat hodimo okoli polnoči in se zbujamo ob desetih. Odlično nam gre skupaj.

Kako pa vam kljub materinstvu uspeva tako lepo poskrbeti zase in za svojo postavo?

Imam občutek, da je pri meni kar narava sama poskrbela za to, da sem prišla nazaj v predporodno formo. Že tekanje za Markom, plezanje in plazenje po kolenih poskrbijo za mojo kondicijo in postavo...

