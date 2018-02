Bosta morala zaradi slabe ocene 72. brigade SV kontingenta na Kosovu in v Libanonu podaljšati svojo misijo?

Dejstvo, da bataljonska bojna skupina 72. brigade Slovenske vojske (SV) pretekli teden s strani Nata ni prestala preverjanja pripravljenosti za bojno delovanje, za kar je ministrica Andreja Katič izvedela šele iz medijev, je prineslo kadrovske spremembe v Slovenski vojski, lahko pa se tudi zgodi, da bosta sedanja kontingenta morala svoje služenje v tujini podaljšati.

Katičeva je odgovornost za stanje preložila na načelnika Generalštaba SV Andreja Ostermana, s katerim sta že dlje časa v slabih odnosih. Vladi je predlagala njegovo razrešitev in ta je Ostermana danes tudi razrešila. Na njegovo mesto je na ministričin predlog imenovala njegovega namestnika Alana Gederja.

Po naših informacijah, ki so jih potrdili na Generalštabu SV, je bil Osterman v ponedeljek, torek in sredo na že prej planiranem dopustu, ki mu ga je odobrila ministrica sama in je torej zanj vedela. Vso odgovornost in posle je v tem času po vojaški hierarhiji prevzel njegov namestnik, torej Geder. On je bil tisti, ki bi ministrico moral seznaniti z negativno oceno, za katero je izvedel v ponedeljek, pa tega ni storil.

Katičeva pravi, da se z Ostermanom ni razumela, ker se ni strinjala z njegovim načinom, da je vojska politično usmerjena. (Foto: POP TV)

Bosta morala sedanja kontingenta podaljšati svoje služenje v tujini?

Po tistem, ko je bataljonska bojna skupina, oblikovana v 72. brigadi Slovenske vojske na ocenjevanju po merilih Nata dobila oceno nepripravljena za bojevanje, so na vojski tudi odpovedali udeležbo vojakov iz te brigade na misijah v Libanonu in Kosovu. Tako se lahko zgodi, da bosta sedanja kontingenta morala svoje služenje v tujini podaljšati.

Informacijo so potrdili v Slovenski vojski.

Kot so pojasnili, je danes razrešeni načelnik Generalštaba slovenske vojske Andrej Osterman od poveljnika sil Milka Petka zahteval analizo razpoložljivih kadrov za rotaciji na Kosovu in v Libanonu. Ko jo bo prejel, se bo odločil, na kakšen način bosta ti rotaciji sestavljeni. Tako je možno, da bodo vojaki, ki so že na teh misijah, morali svoje delo podaljšati, ni pa to nujno, so povedali v vojski.

Končno odločitev bo najverjetneje sicer moral sprejeti danes imenovani novi načelnik generalštaba Alan Geder, ki bo posle od Ostermana prevzel prihodnji teden, predvidoma že v ponedeljek.

Katičeva: Vesela sem, da je sprejel izziv, ki ne bo lahek

Katičeva je na novinarski konferenci povedala, da je odločitev o zamenjavi Ostermana z Gederjem sprejela po tehtnem razmisleku. "Vesela sem, da je sprejel izziv, ki ne bo lahek in verjamem, da bo pripomogel k izboljšanju slovenske vojske – ob podpori ministrstva, vlade in celotne politike. Verjamem, da bova lahko skupaj naredila pravi korak v pravo smer," je dejala in mu zaželela uspešno delo.

Po njenem mnenju je nesprejemljivo, da so vojake povsem po nepotrebnem izpostavili negativni oceni v očeh slovenske javnosti. "Tega si ne zaslužijo. Preudaren poveljnik pošilja vojake v boj zato, da zmagajo."

Glede Ostermanovega dopusta in neobveščanja je povedala, da je bil po njenih informacijah prisoten ob preverjanju vojske, tudi na Počku. "V teh dneh je bil v Sloveniji, tudi na ministrstvu, imel je možnost, da bi me obvestil," je zagotovila in izpostavila tudi vprašanje, kako je lahko poročilo z oznako "Nato restricted" prej kot do nje prišlo do medijev. Prav Osterman je po ministričinih besedah tudi odredil preverjanje na Počku, čeprav je vedel, da bodo neuspešni.

Na vprašanje, ali sta bila z Ostermanom res že prej v slabih odnosih, je odgovorila, da je večkrat poudarila, da se ne strinja z njegovim načinom, da je vojska politično usmerjena. "In tudi to, da je v javnost vse prišlo prej, kot k meni, ni bilo prav." Zakaj ga torej ni zamenjala že prej? "Morda bi to res morala storiti, kljub nasprotovanju", je odvrnila. Na vprašanje, nasprotovanju koga, pa ni želela odgovoriti. "V svojem mandatu se nisem velikokrat oglašala, želela sem v hiši reševati zadeve, čeprav so stvari curljale v javnosti in so nekateri posamezniki izvajali velik pritisk. A tokrat je bila storjena velika škoda za vojake," je dejala ministrica.

Ministrica prav tako ni želela odgovoriti na vprašanje, ali je bil predsednik republike Borut Pahor tisti, ki je Ostermanovi zamenjavi nasprotoval. Predsednika republike in vrhovnega poveljnika obrabnih sil je Katičeva danes seznanila z razlogi za imenovanje novega načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Pahor je ponovil dvom o smiselnosti zamenjave štiri mesece pred volitvami, so sporočili iz urada predsednika republike.

Katičeva je Pahorju zagotovila, da ga bo skupaj z novim načelnikom Gederjem sproti obveščala o ukrepih za izboljšanje razmer v obrambnem resorju.

Borut Pajor dvomi v smiselnost zamenjave načelnika GŠ štiri mesece pred volitvami. (Foto: UPRS)

'Vlada je od leta 2015 povečevala finančna sredstva za Slovensko vojsko'

Ministrica je še poudarila, da je vlada od leta 2015 povečevala finančna sredstva za SV. Leta 2015 bilo za vojsko namenjenih 361 milijonov evrov, od tedaj dalje so se obrambni izdatki vsako leto so dvigovali. Letos je tako vojska dobila dodatnih 82,2 milijona evrov, je naštela Katičeva. Povečana vlaganja bi se po njenem prepričanju morala že poznati. Tako je po oceni ministrice glavni problem vojske vodenje.

Kot je danes ugotavljala Katičeva, v vsem tem času ni bilo izboljšanja pri poveljevanju v vojski. "Veliko moramo narediti na področju voditeljstva v vojski," je dejala. Spomnila je, da je prav Geder v zadnjem času tudi javno izpostavil svoj kritični pogled na stanje v SV. Zato ministrica verjame, da bosta skupaj naredila korak v pravo smer. Kot je napovedala, bosta z novim načelnikom v čim krajšem času predstavila možne ukrepe.

Ministrica je izrazila prepričanje, da bo novi načelnik pripomogel k izboljšanju razmer v SV, "ob veliki podpori ministrstva, vlade in celotne slovenske politike". Po njeni oceni je Geder sprejel izziv, ki ne bo lahek.

Cerar: Nad poročilom smo bili presenečeni, v vojski se očitno dogajajo zadeve, ki jih ministrica nima pod nadzorom

Iz ministričinega poročila, ki sem ga prejel, izhaja, da je bila kadrovska popolnitev in opremljenost enote ustrezna, negativna ocena preverjanja se nanaša na priprave, vodenje in poveljevanje, gibanje na bojišču, vzdržljivost, premike in transport, in medicinsko podporo, informatiko in komunikacije. Vzrok za tako stanje je – glede na poročilo – pomanjkljiva usposobljenost osebja, pa je na novinarski konferenci povedal premier Miro Cerar.

Ob tem je poudaril, da je vlada že konec leta 2016 na osnovi strateškega pregleda obrambe sprejela ukrepe, s katerimi so vojski zagotovili dodatna sredstva, nato pa so sprejeli tudi ukrepe, usmerjene v izboljšanje pripravljenosti in organiziranosti SV. "Vlada je torej v veliki meri svoje naloge že opravila, zato smo bili presenečeni, ko smo dobili to poročilo," je dejal.

Kot poroča ministrica, iz rezultatov ocenjevanja 72. brigade "izhaja, da se ukrepi za izboljšanje stanja SV ne izvajajo s pričakovano dinamiko", je navedel. In ker je prav načelnik Generalštaba SV po zakonu o obrambi prvi odgovoren za pripravljenost, delo in uporabo vseh poveljstev in enot SV, ga je vlada zamenjala.

Cerar je presenečen tudi, da se je SV sama odločila za to ocenjevanje v času, ko bi lahko vedela, da ta enota še ni v celoti pripravljena. "Tu je prišlo do javnega in namernega samoponižanja SV in vojakov. Mislim, da je to zelo neprimerno," je dejal premier, zato je od Katičeve zahteval, da preveri, "kdo je sprožil takšno dejanje in s kakšnimi motivi".

Predsednik odbora za obrambo Žan Mahnič je včeraj na Twitterju zapisal, da bi ministrica morala odstopiti, a o tem danes na tiskovni konferenci ni bilo govora. Mahnič je ministrico znova pozval k odstopu, prav tako tudi brigadirja Franca Koračina in Milka Petka, saj brigada preverjanja ni prestala pod njunim vodstvom.

Vse to kaže tudi na težave pri delovanju SV in tu mora ministrica po Cerarjevih besedah zagotoviti, da se bodo zadeve normalizirale. "Zato sem ji naložil, da mi najpozneje v enem mesecu predstavi dodatne ukrepe, s katerimi bo bojna bataljonska skupina dosegla končne operativne zmogljivosti," je dejal. Od nje pa pričakuje tudi splošne usmeritve za učinkovito porabo sredstev v vojski in ustreznejše opremljanje vojakov.

Na očitke o odgovornosti ministrice Katičeve pa je Cerar dodal, da ta primer kaže, da se v vojski dogajajo zadeve, ki jih tudi ministrica nima v celoti pod nadzorom in pričakuje, da bo zadevo spravila v red. "Katičeva ve, da mora vzpostaviti nadzor nad resorjem. Generalštab ji mora pomagati. Če kdo pri tem ne bo uspešen, mora prevzeti odgovornost," je ob tem dejal Cerar.

Obregnil se je tudi ob dejstvo, da je njegova vlada prevzela mandat v času, ko je bilo celotno področje obrambe v zelo slabem stanju, saj so vsa leta krize sredstva za vojsko upadala, kriza je naredila svoje, tudi politika preteklih vlad pa je pokazala, da vojska nima osrednje pozornosti. "Naša vlada je sprejela ustrezne normativne in finančne ukrepe, da se začne vojska modernizirati, če bo imela ustrezno vodstvo. Ta proces bo treba nadaljevati," je še dejal.

Dogajanje je ob robu vladne seje komentiral tudi Karl Erjavec, ki je danes zunanji minister, bil pa je tudi obrambni. Meni, da ocena, ki jo je prikazala vaja, gotovo ni realna in da je šlo za določena pretiravanja. "Ne verjamem, da vojaki nimajo ustrezne obutve. Mislim, da gre tukaj za nekaj drugega. Morda tudi za tako imenovano belo stavko, zaradi nezadovoljstva v sami vojski. Ne verjamem, da se naši vojaki ne znajo gibati po terenu, da nimajo dovolj kondicije, da nimamo ustreznih vozil za prevoz vojakov, kot se očita v tem poročilu," je dejal. Ob tem je dodal, da z razrešitvijo načelnika Generalštaba SV "še ne bomo rešili vseh problemov, ki so se nabrali v preteklih letih znotraj Slovenske vojske".

Tiskovni predstavnik SV Simon Korez je včeraj zanikal navedbe, da je oprema vojakov vsesplošno slaba. (Foto: POP TV)

'Ne gre za obliko bele stavke, a splošno stanje je apatično'

Predsednik Sindikata vojakov Slovenije Gvido Novak na drugi strani meni, da je zamenjava Ostermana samo prevalitev krivde za stanje, v kakršnem se je znašla Slovenska vojska (SV). Odgovornost za to je bolj na strani ministrice za obrambo Andreje Katič in celotne vlade.

Osterman je bil prvi, ki je v DZ jasno povedal da v vojski rabimo 42 milijonov evrov za normalno delovanje. A tega denarja nismo dobili in posledica se že vidi. Gvido Novak, predsednik Sindikata vojakov Slovenije

Opozoril je, da politika še vedno ni naredila ničesar za izboljšanje stanja v vojski. Menjava na vrhu Slovenske vojske pa "stvari ne bo nič kaj potegnila v pozitivno smer", saj načelnik generalštaba ni pravi naslov za odgovornost. Spomnil je, da je bil Osterman prvi, ki je v DZ jasno povedal, da v vojski rabijo 42 milijonov evrov za normalno delovanje: "Tega denarja nismo dobili in posledica tega je verjetno tudi to, da smo prejšnji teden na preizkusu dobili nizko oceno."

Novak je komentiral tudi izjave zunanjega ministra Erjavca, da ocena, ki jo je prikazala vaja, gotovo ni realna in da je šlo za določena pretiravanja, morda tudi za tako imenovano belo stavko zaradi nezadovoljstva v vojski. "Tu ne gre za obliko bele stavke," je zagotovil predsednik sindikata. Je pa potrdil, da pripadniki vojske niso motivirani, da bi dali vse od sebe in da bi vaja uspela, saj se po njegovih besedah ukvarjajo z nizkimi plačami in kadrovsko stisko v vojski. "Splošno stanje je zelo apatično," je še dejal.

SDS: Osterman je za težave, ki jih ima SV, še najmanj odgovoren

Zamenjava načelnika Generalštaba SV ni epilog zadnjih dogodkov v SV, pač pa mora zaradi strokovne odgovornosti priti do zamenjave brigadirjev Franca Koračina ter Milka Petka, pa meni poslanec SDS Žan Mahnič. Politično pa je po mnenju SDS odgovorna ministrica za obrambo Andreja Katič, zato vztrajajo pri njenem odhodu s položaja.

V SDS menijo, da je general Osterman, ki ga je vlada danes razrešila z mesta načelnika Generalštaba SV ter na njegovo mesto imenovala njegovega dosedanjega namestnika Gederja, najmanj odgovoren za težave v SV, o katerih mediji poročajo v zadnjih dneh.

Zamenjava načelnika Generalštaba pomeni, da je bila v Sloveniji končno sprejeta odgovornost, a z vidika strokovne odgovornosti mora odstopiti tudi ministrica. Žan Mahnič

Z vidika strokovne odgovornosti bi morala svoj položaj zapustiti brigadir Koračin, poveljnik 72. brigade SV, ki ni opravila preverjanja, in poveljnik poveljstva sil brigadir Petek, ki je pred odhodom enote na teren pregledal postroj, je na današnji novinarski konferenci dejal poslanec SDS in predsednik odbora DZ za obrambo Mahnič.

Sicer pa je po mnenju SDS za stanje v SV in za zadnje dogodke politično odgovorna ministrica Katičeva. To po Mahničevih navedbah dokazuje tudi dejstvo, da je za novega načelnika Generalštaba SV predlagala generala, ki ga "edinega od vseh generalov ni želela oceniti, dokler mu Osterman ne bi znižal ocene". Ministrica je Gederja šikanirala, ker je na seji odbora DZ za obrambo pred dvema tednoma ostro opozoril na stanje v SV, meni Mahnič. S tem, ko ga je predlagala za načelnika, pa mu je po njegovem mnenju pritrdila in priznala svojo politično odgovornost.

V SDS sicer menijo, da je do današnje razrešitve Ostermana in imenovanja Gederja prišlo izključno zato, da Katičeva "reši svojo kožo". Mahnič se je sicer strinjal z oceno Katičeve, da gre za politizacijo SV, ker "sta ministrica za obrambo in njena stranka SD Slovensko vojsko do konca spolitizirala". Ob tem je vnovič opozoril na kadrovanje SD.

Mahnič je še ocenil, da je Osterman svoje delo v danih razmerah dobro opravil, izpostavil pa je tudi ustrezne kompetence Gederja. "V SDS se sicer zavedamo resnosti težav in od generala Gederja ne pričakujemo, da bo čez noč naredil čudeže," je povedal poslanec in ponovno opozoril na hude težave s financami, kadri in neprimerno opremo v SV. Če Geder ne bo imel podpore vladajoče politike, po Mahničevem mnenju do sprememb ne more priti.

Korez: Vojaška oprema ni slaba

Svojo plat zgodbe so v sredo predstavili tudi v SV, kjer so zaradi prejete negativne ocene zaskrbljeni, ni pa jih ta rezultat v celoti presenetil. Tiskovni predstavnik Simon Korez je spomnil na minule negativne ocene SV, ki so bile po njegovem posledica šibkosti SV na področju kadrov, opreme in zagotavljanja sredstev za razvoj.

O tem, kdo je odgovoren za neustrezno bojno pripravljenost bataljonske bojne skupine, ni želel govoriti, češ da morajo položaj najprej analizirati.

Zanikal pa je navedbe, da naj bi imeli vojaki tudi neprimerno opremo, ki je sicer nova, zaradi česar naj bi nekateri med usposabljanjem dobili ozebline. "Ob večkratni in dolgotrajni uporabi vojaška oprema mora biti strgana, mora se uničiti! V nasprotnem primeru vojaki ne izvajajo svojega temeljnega poslanstva, to je usposabljanje tudi v ekstremnih primerih," je pojasnil. "Narobe bi bilo, če bi vojaki imeli zelo zloščene čevlje, ko pridejo s terena."

Primopredaja med Ostermanom in Gederjem bo po informacijah z ministrstva za obrambo sicer predvidoma prihodnji teden, ko bosta Osterman in Geder tudi podala izjavi.