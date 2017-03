Kdo bo plačal popravilo pogreznjenega pomola v Portorožu?

V Portorožu so po dobrih dveh mesecih od novoletnega skoka v morje začeli popravljati pogreznjen pomol. Danes so začeli z vodnimi deli, ki jih nameravajo zaključiti še pred velikonočnimi prazniki, ki na Obali tradicionalno veljajo kot nekakšen uvod v poletno turistično sezono. Kljub temu, da so stroji zabrneli, pa še vedno ni jasno, kdo bo za popravilo plačal.