Kdo so ljudje, ki pri nas veljajo za avtoritete?

Raziskave kažejo, da je pri nas zaupanje v politiko, sodstvo in institucije izjemno nizko, celo najnižje v Evropi. Še najbolj zaupamo gasilcem, policistom in medicinskim sestram, ljudem torej, ki pomagajo takrat ko je to najbolj potrebno. Komu torej zaupati našo prihodnost - kdo so avtoritete, ki jim lahko sledimo?