Kdo sta naj dijaka? Ona matematični genij, športnica, šahistka in gasilka, on s priznanji na različnih področjih

Letošnja izbranca za naj dijaka sta Anže Šumah in Klara Drofenik. Oba krasi vrsta talentov, hkrati sta mlada človeka, ki znata na svet gledati široko. Prepričana sta, da je Slovenija varna in lepa država, za katero bi moral vsak Slovenec nekaj narediti sam, ne pa se nad njo le pritoževati in po boljši jutri zbežati v tujino.