To, da je SDS vrnila denar in prekinila pogodbo, ne ustavlja preiskav

Posojilno pogodbo, ki jo je z bosansko državljanko sklenila stranka SDS, bi lahko pod drobnogled vzel tudi urad za preprečevanje pranja denarja, pa čeprav je stranka medtem pogodbo prekinila in posojilo vrnila. Tako gre sklepati iz pooblastil, ki jih uradu daje zakon o preprečevanju pranja denarja.

Stranka SDS je po neuradnih informacijah denar nakazala na eno od bank v Sloveniji- ni ne NLB ne Nova KBM - s katero je sicer že v stiku urad za preprečevanje pranja denarja.

Ali bo urad tudi dejansko šel v analizo omenjenega posla, na ministrstvu za finance niso povedali. So pa pojasnili, da "morebitne spremembe civilnopravnih razmerij med osebami, ki bi jih v okviru analize posredovanih podatkov in informacij obravnaval urad, ne vplivajo na obstoj pravne podlage za izvajanje te analize". Ali drugače: dejstvo, da je SDS izposojeni denar vrnil, ne bo vplivalo na njihove morebitne postopke.

Navedli so tudi pristojnosti, ki jih uradu daje zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Tako lahko urad med drugim analizira podatke, informacije in dokumentacijo o sumljivih transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih, za katere presodi, da vsebujejo razloge za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.

Če urad presodi, da so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja, pa o tem obvesti tudi druge pristojne organe.

Druge organe lahko urad obvesti tudi, ko pri svojem delu zazna razloge za sum, da so bila storjena kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in za katera je predpisana kazen zapora, so še pojasnili na ministrstvu.

Posojila Đuđićeve odpirajo veliko dvomov o izvoru dejanja. Bo zadeve poleg Računskega sodišča preučil tudi urad za preprečevanje pranja denarja? (Foto: POP TV)

Se bo s posojilom ukvarjala tudi parlamentarna komisija?

Mediji so poročali, da bi se s posojilom lahko ukvarjala tudi parlamentarna preiskovalna komisija, ki preiskuje pranje denarja v NLB in NKBM in jo vodi Jani Möderndorfer (SMC). Da bi njegova preiskovalna komisija lahko natančneje preučila tudi posojilo Dijane Đuđić, je na torkovi izredni seji DZ med vrsticami namigoval prav Möderndorfer sam. Đuđićeva je namreč imela pred meseci odprte račune v NKBM, pa jih je nato banka ukinila, domnevno zaradi težav pri pojasnjevanju izvora denarja, ki ga je imela na računih. V SMC so danes dejali, da Möderndorfer zadeve za zdaj ne bo komentiral.

Kdo je Dijana Đuđić in kakšna je njena povezava z Rokom Snežićem?

SDS del kredita že vrnil, pogodbo pa prekinil

Stranka SDS je namreč sklenila posojilno pogodbo v višini 450.000 evrov z Dijano Đuđić iz Prijedorja v davčno ugodni Republiki Srbski v BiH. V četrtek so iz stranke prek Twitterjevega profila sicer sporočili, da so počrpani del kredita z obrestmi že vrnili in prekinili kreditno pogodbo.

Kot so pojasnili, so se za vrnitev odločili glede na razlago 22. člena zakona o političnih strankah, ki jo je podal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Zakonodaja namreč določa, da lahko politična stranka pridobi posojilo od fizične osebe največ v višini desetkratnika povprečne bruto mesečne plače letno. Po mnenju predsednika SDS Janeza Janše se je sicer izkazalo, da so interpretacije te zakonske omejitve različne. Kot je javno pojasnil, so sami znesek razbili v tri dele v treh letih ravno zato, da ne bi presegli zakonske omejitve.

Z zahvalo vsem, ki so jih podprli med medijskim linčem zaradi najema posojila, je SDS napovedala zbiranje donacij, ki jim bodo omogočale uspešne priprave na državnozborske in lokalne volitve.

Računsko sodišče je že napovedalo predrevizijski postopek, tudi policija pa bo obstoječe informacije preverila v smislu obstoja morebitnih razlogov za sum kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti, so še sporočili z Generalne policijske uprave.

Kakšna je povezava med Janšo, Snežičem in Đuđićevo? In kako bo, če sploh, odgovarjal notar Sikošek?

Od kod 32-letnici toliko denarja? Bosanska pravnica, ki se ukvarja z davčnim svetovanjem, je namreč denar, poleg stranke SDS, lani posodila še dvema drugima osebama, in sicer v višini skoraj 1,2 milijona evrov. Vse posojilne pogodbe je overil notar Jože Sikošek. Pravosodno ministrstvo je zato Notarsko zbornico pozvalo, da se mora opredeliti do ravnanja slednjega. V najkrajšem času ga mora seznaniti s stališčem v zvezi z zadevo in z morebitnim ukrepanjem po delu zakona o notariatu, ki se nanaša na disciplinski postopek.

Sporna posojila in povezave med Snežićem in Đuđićevo naj bi preverjali tudi bosanski organi pregona.

Jože Sikošek je danes sporočil, da konkretnega posla ne more komentirati, prav tako ne odnosa s strankami. Zagotovil pa je, da je ravnal zakonito in povsem v skladu z dolžnostmi notarja.

Njegove trditve bo preverila tudi notarska zbornica. Sikošek v preteklosti sicer ni vedno ravnal, tako kot bi moral. Sonja Kralj, predsednica notarske zbornice, je povedala: "V dveh disciplinskih postopkih je bil spoznan za odgovornega očitanih kršitev in bil kaznovan z denarno kaznijo." Vendar je Sikošek nadaljeval s svojim delom, čeprav se je znašel tudi v policijskih preiskavah, med drugim zaradi overitve lažne vsebine.



Iz katerega računa je Đuđićeva nakazala denar stranki SDS, ni znano. Dvema posojilojemalcema ga je nakazala iz računa, ki ga je imela odprtega pri banki NKBM, s tem pa je povezan tudi račun pri NLB. Na račun podjetja Hema Tel v lasti bosanskega državljana Radomirja Šučurja pri NLB je bilo nakazanih 10 milijonov evrov iz Nemčije, z njega pa je 1.100.000 evrov romalo na račun Đuđićeve v NKBM.

NLB se je odzval in vpletene pozval, naj razkrijejo izvor denarja. Ker tega niso storili, je NLB račun zaprl, enako tudi NKBM. S tem je seznanjen tudi Urad za preprečevanje pranja denarja, so še neuradno izvedeli novinarji oddaje 24UR.

Da gre za sumljive posle, priča tudi dejstvo, da naj bi bila Đuđićeva in doktor davčnih utaj Rok Snežič, ki je bil leta 2013 obsojen zaradi davčne utaje, pranja denarja in goljufije na tri leta zapora, znanca.

O tem obstaja kar nekaj dokazov. Janez Janša, ki je podpisan kot odgovorna oseba pri najemu posojila za SDS, sicer trdi, da ga do Đuđićeve ni pripeljal Snežič, s katerim se poznata, saj sta bila sočasno v zaporu na Dobu, a so tudi te trditve vprašljive, saj obstajajo dokazi, da sta se nekaj dni pred podpisom kredita Snežič in Janša sešla v Mariboru.

Snežič in Janša pa sta povezana tudi prek Snežičeve žene Klavdije, ki je ena od lastnic medija Nova24TV.