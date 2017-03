Kdo vse je bil v Tekačevem?

24UR Fokus: Kameniku so rekli 'slovenski Arkan'

24UR Fokus: Kameniku so rekli 'slovenski Arkan'

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Policija ima zdaj še pet let časa, da jih odkrije, sodišče pa ima 30 let časa za dokončanje postopka zoper edinega doslej obtoženega - Kristjana Kamenika, ki so mu za umore v Tekačevem sodili že trikrat.

Kamenik je zdaj v milanskem zaporu zaradi preprodaje mamil. Ujeli so ga v Italiji lani z 51 kilogrami kokaina, vrednega okoli 2 milijona evrov. Kot slovenski državljan, priprt v Italiji, bi lahko za pomoč prosil slovensko veleposlaništvo, a ga ni. Italijanski organi naše prošnje za intervju z njim niso uslišali. Prek odvetnice se je iz iškega zapora odzvala le Kamenikova mama Marija, ki je pogovor zavrnila.

Nocoj boste v rubriki 24UR Fokus videli zadnji del mini dokumentarca o primeru Tekačevo, ki sta ga pripravili novinarki Damjana Seme in Maja Sodja. Kaj o Kameniku pravi njegov odvetnik, ki ga je branil na Hrvaškem? Kakšen človek je? Kako se brani? In kaj se je z njim dogajalo potem, ko je odšel iz Slovenije? Zakaj so mediji na balkanu o njem pisali kot o "slovenskem Arkanu"?

Primer Tekačevo bi se premaknil naprej, če bo kdo policiji posredoval nove informacije ali če bi se biološke sledi, ki so jih našli v Tekačevem, pojavile še pri kakšnem novem kaznivem dejanju. Do takrat pa kronski dokaz ostajajo naslavnejši Nike copati, Tekačevo pa ostaja prelomen primer za slovensko forenziko, policijo, sodstvo in tudi javnost.