Tudi uradno: Kemis ne sme več obratovati, kršili so okoljevarstveno dovoljenje

Po požaru v Kemisu (Foto: POP TV)

Sprašujejo Vrhničani, sprašujejo organizacije in okoljevarstveniki, sprašujemo mediji. “Delajo se norca iz nas,” so se minuli petek na srečanju razburjali Vrhničani. Pristojni so javnost seznanili z nekaterimi ugotovitvami in rezultati prvih analiz, hkrati pa sporočili, da vseh analiz še ni. Kar še vedno razburja javnost in pri ljudeh tudi postavlja dvom v verodostojnost rezultatov, je predvsem dolg časovni rok, neodzivnost, oziroma slaba informiranost javnosti.

Vse skupaj je privedlo celo do tega, da Vrhničani zahtevajo, da se analize, ki jih izvajajo pristojne službe okoljskega ministrstva, opravijo v tujini. Bo ministrstvo ugodilo tem zahtevam? Odzive in pojasnila gelde teh zahtev še pričakujemo.

Protest na Vrhniki (Foto: Damjan Žibert)

11 dni po požaru ugotovili kršitve okoljevarstvenega dovoljenja

“Obrat še vedno ni zaprt, še vedno deluje in ima dovoljenje za to,” so prejšnji teden opozarjali zbrani na Vrhniki. Predsednik ​Alpe Adria Green Vojko Bernard nam je nato posredoval odgovor inšpekcije, v katerem so ti sporočili, da so izredni inšpekcijski nadzor opravili v petek, 19. maja, se pravi peti dan od nesreče. Ugotovitveni postopek je še v teku, so zapisali, hkrati pa pojasnili, da bo skladno z zakonom izdelano poročilo o ugotovitvah glede skladnosti naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja. Inšpekcija ima za to po zakonu kar dva meseca časa. Spet dolgi roki.

Na srečo so okoljski inšpektorji po ponovnem obisku v petek, 26. maja, podjetju le izrekli ustno odločbo “zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi ter varovanja okolja”. Ker so ugotovili kršitve okoljevarstvenega dovoljenja, morajo v Kemisu nemudoma prenehati z obratovanjem, so sporočili. V obratu lahko od petka dalje potekajo le sanacijska dela.

Emil Nanut, direktor podjetja Kemis (Foto: POP TV)

Direktor Kemisa Emil Nanut informacije o izreku ustne odločbe in njene vsebine še ni potrdil, je pa povedal, da se bodo odgovorni na to temo sestali.

V soboto je Nanut, ki sicer prevzema del odgovornosti, predvsem glede hrambe podatkov, na spletni strani objavil zahvalo sodelavkam in sodelavcem. "Lahko rečem, da ta dogodek ni razdružil Kemisa, ampak je pokazal, da zaposleni verjamemo v to, kar delamo – v naše vrednote. Navkljub temu, da smo varnost vedno dajali na prvo mesto, nas je doletel požar. /.../ V teh dneh nam je vsem težko, vendar vem, da svoje delo opravljate s polno odgovornostjo z jasnim ciljem, da v Kemisu čimprej vzpostavimo normalno delovanje," je zapisal.

Po požaru na Vrhniki (Foto: PGD Stara Vrhnika)

Še vedno je v teku tudi kriminalistična preiskava, so pa kriminalisti in kriminalistični tehniki v sodelovanju s forenziki z Nacionalnega forenzičnega laboratorija okvirno že locirali kraj, kjer bi lahko pričelo goreti.

Kaj so pokazale analize?

Pristojne službe, od agencije za okolje, direkcije za vode, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in uprave za varno hrano, so sicer v okolici Kemisa vzele različne vzorce zraka, vode in zemljin in opravile različne analize, ki so pokazale na katastrofalno onesnaženje potoka Tojnica, onesnaženje s prepovedanim pesticidom atrazin tudi v Ljubljanici ter onesnaženje krme okoli Kemisa.

Solata ob avtocesti naj bi bila že skladna s predpisi, voda iz vodovoda pa pitna. Rezultati analize zemljin so sicer pokazali tudi na siceršnje onesnaženje zemlje na tem koncu s težkimi kovinami, ki pa naj bi izviralo še iz preteklosti.

V torek izredna seja na Vrhniki, razpravljali bodo tudi poslanci v DZ

Za torek je sklicana izredna seja vrhniškega občinskega sveta, na kateri bodo obravnavali posledice ekološke nesreče zaradi požara v Kemisu, zlasti vpliv na okolje in zdravje ljudi.

A ne le občinski svet, o Kemisu bo razpravljal tudi državni zbor. Kdaj se bo odvila izredna seja, ki so jo zahtevali poslanci iz SDS in skupine nepovezanih poslancev ter poslanca Andrej Čuš (Nep) in Roberto Battelli (IMNS), bo znano v torek na kolegiju predsednika DZ, najverjetnejši datum pa je 9. junij.

V podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis, kjer so skladiščili okoli 1400 ton odpadkov, od tega dobrih 948 ton nevarnih, je požar izbruhnil 15. maja zvečer. Kot so objavili na spletni strani podjetja, jih je od vseh nevarnih odpadkov zgorelo, ali jih je ogenj oplazil, dobrih 456 ton.