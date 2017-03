Kenda ostaja na čelu pediatrične klinike, vodstvo UKC Ljubljana si je premislilo glede razrešitve

Rajko Kenda ostaja strokovni direktor Pediatrične klinike. (Foto: Damjan Žibert)

Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Andraž Kopač je umaknil predlog krivdne razrešitve strokovnega direktorja pediatrične klinike Rajka Kende, poročata Delo in Dnevnik. Kendi bodo dali možnost, da se izreče o izsledkih notranjega nadzora po lanski smrti otroka, ki so ga zdravili v UKC.

Pred dnevi so v UKC Ljubljana pojasnili, da je Kopač izdal predlog Kendove razrešitve na predlog strokovne direktorice bolnišnice Marije Pfeifer. Ta pa naj bi razrešitev predlagala na podlagi izrednega strokovnega nadzora, ki je bil izveden po analizi varnostnega zapleta zdravljenja, ki je bil za 14-letnega bolnika septembra lani usoden.

Časnika navajata, da je analiza otrokovega zdravljenja po neuradnih informacijah pokazala na nedopustne komunikacijske šume med zaposlenimi na oddelku za kardiologijo, ki bi lahko vplivali na izid otrokovega zdravljenja, a tega naj ne bi bilo mogoče z gotovostjo trditi.

Kot je neuradno izvedelo Delo, je analiza zdravljenja, ki jo je izvedla petčlanska strokovna komisija, pokazala, da lečeči zdravnik ni prepoznal zdravstvenega stanja fanta kot ogrožujočega, zato ta ni bil kirurško zdravljen. Druga dva zdravnika sta bolnikovo stanje prepoznala za nevarno, a zaradi slabih odnosov z lečečim zdravnikom nista aktivno posegla v zdravljenje.

Kenda naj pri zdravljenju otroka ne bi neposredno sodeloval. Vodstvo bolnišnice pa naj bi mu ob predlogu razrešitve očitalo, da je (so)odgovoren za razmere, ki so se pokazale ob neuspešnem zdravljenju otroka.

Strokovna direktorica je v predlogu za razrešitev Kende izpostavila, da je bil tragičen izid zdravljenja bolnika posledica neustreznega vodenja bolnika, ta pa posledica neurejenih sistemskih razmer na kliniki, za katere da je odgovoren strokovni direktor, piše Delo.

Kenda: Tisti, ki so povzročili škodo, bi morali odgovarjati

Kenda je poudaril, da "tega nesrečnega zdravljenja nikakor nismo želeli prikriti in pomesti pod preprogo". Takoj, ko je izvedel za usodni razplet, je sprožil postopek preiskave, s katerim naj bi ugotovili vse okoliščine dogodka.

Po navedbah Kende je težava nastala, ko Pfeiferjeva s poročilom o analizi dogodka ni bila zadovoljna in je naložila predsednici komisije, da ustrezno korigira in dopolni poročilo v duhu njenih navedb. "Ob tem je svojo sodbo o krivdi oziroma odgovornosti z zahtevo po mojem odstopu podala, še preden je bil postopek ugotavljanja odgovornosti pravno zaključen," je še dejal.

Prepričan je tudi, da bi tisti, ki so s svojim nepremišljenimi dejanji povzročili škodo, morali nositi odgovornost, in upa, da bo takšno stališče do generalnega direktorja in strokovne direktorice zavzel tudi svet zavoda in ustrezno ukrepal.

Kenda je v sredo potrdil, da je seznanjen z umikom predloga razrešitve.

Imenovanju Pfeiferjeve na čelo UKC Ljubljana pa na sodišču medtem oporeka nevrologinja Bojana Žvan, ki je prav tako kandidirala za strokovno direktorico. V bolnišnici so očitke glede imenovanja Pfeiferjeve doslej večkrat zavrnili, prva obravnava na sodišču, ki podrobnosti imenovanja še ni zajela, pa je bila v sredo.