Ker od njih lahko zahtevajo, da se odpovedo dopustu, nekateri piloti Ryanaira že razmišljajo o masovnih bolniških dopustih

Irski nizkocenovni prevoznik Ryanair je bil v zadnjem času deležen številnih kritik zaradi odpovedi letov. Naslovnice je polnil tudi zaradi neprofesionalnega odnosa do potnikov, saj so jim polete odpovedovali v zadnjem trenutku.

Ryanair se je težave lotil na dva načina. Kot je danes napovedal prvi mož družbe Michael O'Leary, bodo v prihodnjih dveh tednih zaposlili dodatnih 125 pilotov.

Pomanjkanje pilotov pa bodo reševali tudi tako, da bodo bolj obremenili že obstoječe pilote. Tako naj bi lahko od 500 pilotov zahtevali, da se odpovedo tednu dni dopusta, kar imajo zapisano tudi v pogodbah, je pojasnil O’Keary. Teden dni neizkoriščenega dopusta bi prestavili na prihodnje leto.

Temu pa piloti niso naklonjeni. Nekateri naj bi tako že razmišljali o ukrepih kot so "masovni bolniški dopusti", še poroča The Independent, ki se je pogovarjal z več piloti. Tak ukrep je denimo pred časom prizemljil več kot sto poletov Air Berlin.

Ker vsi piloti nimajo enakih pogodb, je Ryanair, da bi preprečil nove odpovedi, skupini pilotov ponudil približno 13.600 evrov neobdavčenega bonusa, če delajo več in tudi na proste dneve, poroča Sky news. Ponudbo je ta skupina pilotov že zavrnila.

Kljub sprejetim ukrepom prvi mož Ryanaira Michael O’Keary ni mogel zagotoviti, da dodatnih odpovedi letov ne bo. (Foto: Reuters)

Kljub sprejetim ukrepom ni zagotovil, da dodatnih odpovedi letov ne bo

Problem so v irskem prevozniku označili kot začasen, a kljub sprejetim ukrepom O’Keary ni mogel zagotoviti, da dodatnih odpovedi letov ne bo. Kot uraden razlog za množične odpovedi je prvi mož irskega prevoznika navedel "hudo napako menedžmenta" pri načrtovanju dopustov posadk letal. Poleg tega Ryanair nima dovolj rezervnih pilotov, je priznal.

Seznam odpovedanih letov si lahko ogledate tu.

Ryanair je sicer napovedal, da namerava odpovedati 2100 letov, to je približno 40 do 50 na dan, kar bo irskega prevoznika stalo 25 milijonov evrov. 175 tisoč potnikom od skupno 315 tisoč so že prerazporedili na alternativne lete Ryaira, do konca leta naj bi skupno prerazporedili lete za 95 odstotkov prizadetih potnikov, je še povedal O'Leary.