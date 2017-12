Zgodil se je kibernetski napad na družbo, ki se ukvarja s kripto valutami, pol milijona uporabnikom izpraznili račune

Zgodil se je velik rop slovenske družbe, ki se ukvarja z rudarjenjem s kripto valutami, so poročali v oddaji 24UR. Ukradli naj bi približno 4000 bitcoinov. Družba je na družbenem omrežju Facebook že potrdila vdor, situacijo skušajo rešiti, kolikor se jo pač rešiti da.

NiceHash je bil napaden, je preplavilo družbeno omrežje Twitter, njihova platforma ne deluje že več ur, prav tako se ne oglašajo na telefonske pozive. Direktor slovenske družbe je sicer Marko Kobal.

Hekerji naj bi popolnoma izpraznili račune okrog pol milijona uporabnikom, ukradli naj bi za približno 56 milijonov evrov bitcoinov, čeprav številke v NiceHash še niso potrdili.

Bitcoine so z računov uporabnikov prenakazali na en naslov, nato pa s tega na več drugih računov.

Poznavalci pravijo, da gre za največji hekerski napad, kar smo jim bili priča do tega trenutka.

Uporabniki so bili sicer že nekaj časa zaskrbljeni, da je bil NiceHash tarča kibernetskega napada, saj je bila stran večkrat nedosegljiva. Družba denarja, če sta se vdor in kraja zares zgodila, seveda niti slučajno ne bo mogla povrniti, pravijo poznavalci.

Portal TweakTown poroča, da so kontaktirali Andreja Nabergoja, ki je CEO v NiceHash in da je dejal, da bodo izjavo za javnost pripravili v kratkem ter da še ocenjujejo situacijo. Dodal je, da so v stiku z uradnimi osebami, kar nakazuje, da je stvar najverjetneje precej resna.