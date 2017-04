Kirurg Erik Brecelj: 'Strokovnega direktorja Rajka Kendo bi vrgel iz službe'

Redko se zgodi, da v zdravstvu iz ust zdravnikov padajo tako težke besede kot v primeru smrti 14-letnega fanta. Ta je na pediatrični kliniki umrl zaradi slabega sodelovanja med kardiologi pediatri.

Primer je ogledalo načina vodenja naših bolnišnic, v katerih očitno ne gre za bolnike, ampak vodstveno-politične funkcije, je oster imunolog Alojz Ihan. V luči torkovih uradnih navedb UKC Ljubljana, da je za fantovo smrt krivo predvsem slabo sodelovanje zaposlenih na Pediatrični kliniki, katere strokovni direktor je Rajko Kenda, dobijo dodatno težo tudi besede uglednega kirurga Erika Breclja. Ta je dejal, da bi ga zaradi tega, kar je Rajko Kenda naredil, ne samo odstavil s položaja, ampak vrgel iz službe.

Kirurg Erik Brecelj je oster: "Obravnava strokovnih napak, če je bila napaka, je striktno stvar zdravniških organizacij, ne pa medijev. Težje primere obravnava ministrstvo za zdravje ali pa uradni organi pregona. Nikakor pa ne smejo dogodki priti v javnost. Če si strokovni direktor tako rešuje kožo, je to žalostno in zahteva ostre ukrepe."

Brecelj meni, da bi moralo na čelo UKC Ljubljana, pripeljati ljudi iz tujine. "Veliko težav imamo po slovenskih bolnišnicah, kar se dogaja v UKC Maribor in Ljubljana, kaže, da bi morali dobiti ljudi iz tujine, ki bodo umirili strasti in uredili delovanje bolnišnic. Na papirjih je pri nas vse lepo urejeno, a to postane le orožje za medsebojno obračunavanje," pravi kirurg in dodaja: "Epilog vsakega incidenta mora biti ugotovitev, zakaj se je to zgodilo. In predvsem se je potrebno nekaj iz tega naučiti. Dvigniti bi morali kulturo obravnave varnostnih incidentov."

14-letni deček je umrl zaradi vrste sistemskih napak v UKC Ljubljana. (Foto: iStock)

14-letnik umrl zaradi slabega sodelovanja med zdravniki

Smrt 14-letnega fanta je uradno posledica naslednjih ugotovitev dveh strokovnih nadzorov ljubljanskega kliničnega centra. Zdi se, da je slabo sodelovanje kardiologov na Pediatrični kliniki Rajka Kende tudi odraz vprašljive komunikacije med odgovornimi, v tem primeru torej strokovnega direktorja Pediatrične klinike, strokovne direktorice ter generalnega direktorja UKC Ljubljana.

Alojz Ihan, imunolog, je povedal: "Vse, kar se dela preko medijev, da se nekaj sporoči kolegu, s katerim sediš vsak dan en meter narazen na sestanku, vse to je seveda politična igra."

Rajko Kenda je za smrt dečka izvedel šele dan kasneje, čeprav je bil lani tudi v. d. vodje službe za kardiologijo. A dejal je, da odstopil ne bo. "Ne delajmo iste napake, ki jo je meni nerazumno storila strokovna direktorica."

Marija Pfeifer, strokovna direktorica UKC Ljubljana, je skupaj z Andražem Kopačem hotela razrešiti Kendo, a sta bila poklicana k ministrici Milojki Kolar Celarc, ki pa zanika, da bi kakor koli ukrepala. Želela se je le seznaniti z dejstvi v primeru.

"To je komedija. Če direktor nekaj sklene na podlagi dokumentov, ne more naslednji dan iste stvari kar preklicati in se odločiti drugače," pravi Ihan. "Če bi vsak nezaželen dogodek zapisovali, kot narekuje osnovna abeceda kakovosti, ne bi bil problem, kdo koga podpira na hodnikih bolnišnic, še dodaja imunolog. "Mehanizem očitno ne teče, ker če bi, ne bi bilo tistih čudnih dogodkov na nevrološki kliniki."



In morda ne bi imeli primera, kjer prvi, lečeči zdravnik, ni prepoznal pravega bolnikovega stanja, zdravnika B in C pa sta med hospitalizacijo prepoznala stanje kot nevarno, a zaradi slabih medsebojnih odnosov v dogajanje nista aktivno posegla.