Kje bo spet poplavljalo?

Vstajamo ob dveh zjutraj in gledamo, kako visoka je že voda, pripovedujejo prebivalci poplavno ogroženih delov prestolnice. Strah jih je, kdaj jih bo spet zalilo. Od pristojnih pa, pravijo, dobivajo le obljube. Kaj so od leta 2010 pa do danes sploh naredili za večjo poplavno varnost Ljubljane? Kakšni so načrti?