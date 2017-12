Kje boste pa vi skočili v 2018? Množična silvestrovanja na prostem v več krajih po Sloveniji

V več krajih po Sloveniji bodo zvečer potekala množična praznovanja na prostem, na katerih bodo mnogi pozdravili prihod novega leta. Medtem ko so se nekatere občine odpovedale ognjemetu, bodo tradicionalni ognjemet še vedno organizirale nekatere mestne občine. Vremenoslovci za najdaljšo noč v letu napovedujejo oblačno, a suho vreme.

Nebo nad Ljubljano bo tudi letos rezsvetlil ognjemet. (Foto: Miro Majcen)

Tudi letos bo silvestrovanje na prostem v prestolnici, kjer pričakujejo več deset tisoč ljudi, potekalo na štirih prizoriščih. Na Kongresnem trgu, Mestnem trgu in Trgu francoske revolucije bodo od 21. ure naprej zbrane med drugim zabavali CoverLover, Grupa Vigor, Nipke, Happy Ol' McWeasel, Helena Blagne in Nuša Derenda. Ob polnoči pa bo z gradu nebo nad Ljubljano osvetlil ognjemet in oznanil začetek novega leta.

Pripravili smo tudi celovit pregled silvestrovanj na prostem po Sloveniji.

Ognjemet bo tudi v Mariboru, kjer obljubljajo edinstveno doživetje v starem mestnem jedru na Trgu Leona Štuklja. Pričakujejo več tisoč ljudi, ki jih bo ogrevala Tanja Žagar, po polnoči pa se bo zabava nadaljevala s skupino The Rocktors. Na Krekovem trgu v Celju bo ulica norela s skupino Kingston, v Kranju bodo novo leto pričakali s skupino Pop Design, Koper pa bodo segreli Žavbi band in Gedore.

Za ljubljanske brezdomce večerja in tombola

Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote pa drevi pripravlja tradicionalno silvestrovanje z brezdomci v ljubljanskem Študentskem domu Vincencij. Brezdomce bodo tudi letos pogostili z večerjo, jim pripravili družabni program s tombolo, ob polnoči pa bodo skupaj nazdravili novemu letu. Pridružilo se jim bo tudi nekaj predstavnikov iz političnih vrst. Ljubljanski župan Zoran Janković pa bo obiskal zaposlene v dežurnih službah, ki bodo najdaljšo noč v letu preživeli delovno.