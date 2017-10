INTERAKTIVNO: Kjer so pred sto leti hodili, spali, jokali in umirali vojaki - po severnem delu soške fronte

24UR Fokus: 'To je pot prijateljstva narodov, ki so bili nekoč sprti'

24UR Fokus: 'To je pot prijateljstva narodov, ki so bili nekoč sprti'

Vse od leta 2000 popotniško pot miru od Alp do Jadrana razvija Fundacija miru. Poudarja tudi dediščino v naravi in ne le tiste, zbrane v muzejih. Kontrast naravnih lepot in vojnih grozot na poti spominov Soške fronte je namreč impresiven.

In ta kontrast najlepše prikazuje cerkev na Javorci. Avstro-ogrski vojaki so v zaledju fronte, medtem ko so okrevali po tednih v mrzlih, blatnih jarkih z golimi rokami in v svojem prostem času zgradili enega najlepših spomenikov prve svetovne vojne in najbrž eno najlepših cerkva pri nas. In takšno, ki s sabo nosi posebno sporočilo. Na njen portal so namreč zapisali eno samo besedo - Pax (mir).

Javorco in druge spomenike severnega dela soške fronte predstavljamo v drugem delu naše interaktivne zgodbe, v kateri smo - za spomin in v opomin - v posebni 360-stopinjski tehniki posneli preko 20 spomenikov vzdolž največjega bojišča na slovenskih tleh.

Your browser does not support iframes. ;

Po tej poti se je podala tudi ekipa 24UR Fokus in tako obeležila stoto obletnico konca Soške fronte. Konec oktobra 1917 se je namreč zgodil tako imenovani Čudež pri Kobaridu. Italijanska fronta je razpadla in se umaknila z našega ozemlja.

Za posebno pomoč pri pripravi prispevkov se iskreno zahvaljujemo Fundaciji Poti miru v Posočju.