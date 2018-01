Klemenčič: Slovenija je znova pokazala, da še nismo na stopnji, ko bi enotno podprli svojega kandidata

Klemenčič je umaknil kandidaturo. (Foto: POP TV)

Pravosodni minister Goran Klemenčič je danes umaknil kandidaturo za novega komisarja Sveta Evrope za človekove pravice. Poslance Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PS SE) je pozval, naj podprejo kandidatko iz BiH Dunjo Mijatović, nekdanjo predstavnico Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi za svobodo medijev.

Vodja delegacije BiH v PS SE Senad Sepić je na Twitterju objavil Klemenčičevo pismo, v katerem slednji med drugim poudarja, da je napočil čas, da bo novi komisar SE za človekove pravice iz južne Evrope. Dodal je, da je prepričan, da je Dunja Mijatović zelo primerna, da jo izvolijo na ta položaj, s čimer bi tudi postala prva evropska komisarka SE za človekove pravice.

V posebni izjavi je Klemenčič zapisal, da je odločitev slovenske vlade, da ga kandidira za komisarja Sveta Evrope za človekove pravice, od "vsega začetka štel kot veliko čast in priznanje" svojemu strokovnemu delu na področju varstva človekovih pravic.

"V odločilni fazi, glasovanju na plenarnem zasedanju Parlamentarne skupščine Sveta Evrope pa so ob strokovnih referencah enako ali še bolj pomembna tudi politična razmerja in, nenazadnje, tudi enotna podpora domače države. Žal je Slovenija glede tega ponovno pokazala, ne samo pri moji kandidaturi, da še nismo dosegli ustrezne stopnje demokratične zrelosti, da bi enotno podprli svojega kandidata, kar sta vzorno zmogli tako Francija kot Bosna in Hercegovina," je še zapisal Klemenčič v izjavi, ki jo je posredovalo pravosodno ministrstvo.

Klemenčič se je moral namreč pri svoji kandidaturi soočiti tudi z umazano kampanjo. Med člani PS SE je namreč zaokrožil krajši videofilm, ki njegovo kandidaturo označuje za povsem neprimerno, ker da je velik kršitelj človekovih pravic. V Strasbourg je sicer priromalo tudi pismo podpore Klemenčiču, pod katerega se je podpisalo 71 predstavnikov nevladnih organizacij in akademikov.

V današnji izjavi je še zapisal, da je njegova odločitev za odstop od kandidature in podpora kandidatki BiH povsem osebna in je v nobenem primeru ne gre šteti kot politično oziroma kot nasprotovanje kandidatu iz Francije.

PS SE danes znova voli novega komisarja za človekove pravice. Tajno glasovanje se bo končalo ob 17. uri. Izidi naj bi bili znani med 18. in 19. uro. Tokrat bo za izvolitev potrebna navadna večina glasov.

V ponedeljkovih volitvah nihče od treh kandidatov ni dobil absolutne večine glasov. Največ glasov je prejel francoski kandidat Pierre-Yves le Borgn (105), sledila sta kandidatka BiH Dunja Mijatović (76) in Klemenčič, ki je prejel 67 glasov. Za izvolitev je bila potrebna absolutna večina glasov - 125 od skupno 248 oddanih glasov.

Članov PS SE, ki prihajajo iz 47 članic Sveta Evrope, je sicer skupno 324.

Novoizvoljeni komisar bo sedanjega Nilsa Muižnieksa za šestletni mandat na položaju nasledil 1. aprila.

Komisar SE za človekove pravice je neodvisna in nepristranska izvensodna institucija, ki jo je leta 1999 ustanovil Svet Evrope z namenom krepitve ozaveščenosti in spoštovanja človekovih pravic v 47 državah članicah.