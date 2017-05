Ko je zdravje odvisno tudi od kraja, v katerem živite

Ste se kdaj vprašali, kako zdravo je živeti v občini, v kateri prebivate? Zdaj je že jasno, da so Štajerci, Korošci in Prekmurci v povprečju manj zdravi od Notranjcev, Gorenjcev in Primorcev. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so med drugim upoštevali število predebelih otrok, telesno aktivnost, zdravstveno stanje, tudi preventivo, kažejo, da je najbolj zdravo živeti v občinah Grosuplje in Žirovnica, na repu pa je pristala gorička občina Puconci.