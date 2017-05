Ko ljudje, ki niso doživeli vojne, manipulirajo z zgodovino: 'Boli me, boli. Užaljena nisem več, ker sem se že navadila.'

Nekdanji sekretar v vladi Janeza Janše je zanikal holokavst. In to so predvajali tudi na televiziji. Direktor Judovskega kulturnega centra Ljubljana je Bogdana Brščiča zato že ovadil tožilstvu. Samo v Sloveniji je namreč zaradi holokavsta umrlo 558 Judov. In kaj si o zanikanju holokavsta misli ena redkih, ki je preživela grozote Auschwitza?