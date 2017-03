Ko otroci na travniku ne tekajo, ampak se usedejo in rečejo, da jim je dolgčas

Se še spomnite, kako je otroštvo izgledalo včasih? Ristanc, med dvema ognjema, gumitvist, ravbarji in žandarji, skrivanje ... Danes le redki otroci še plezajo po drevesih, se skrivajo in lovijo. Imajo pa nekateri, in to že pri treh, štirih, petih letih, kup prostočasovnih aktivnosti.