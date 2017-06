'Ko se nekdo usede za volan, potem ko je pil, to ni nesreča, to je zavestna odločitev'

V povprečju v Sloveniji vsako tretjo smrtno žrtev v prometu povzroči voznik pod vplivom alkohola, sicer je pa kljub nekajletnemu izboljševanju na področju prometne varnosti na območju celotne EU prišlo do rahlega zastoja, je povedal Alojz Habič z ministrstva za infrastrukturo.

Zavod Varna pot tudi letos poleti začenja s preventivno-izobraževalno akcijo Čista nula, čista vest. Ambasadorji bodo od jutri od 20. ure na 15 lokacijah po Sloveniji aktivni v nočnih lokalih, na javnih prireditvah in ulicah po Sloveniji, kjer bodo voznike osveščali o posledicah pitja alkohola in jih spodbujali k odgovorni in trezni vožnji. Osredotočali se bodo predvsem na mlade voznike, saj po besedah organizatorjev alkohol ostaja problem zlasti med mladimi.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je na novinarski konferenci pred začetkom akcije poudarila, da je treba vzpostaviti odgovornost do soudeležencev v prometu in jih ne ogrožati z vožnjo pod vplivom alkohola. "Zabavajmo se, ampak po pameti," je še predlagala ministrica. Na ministrstvu po njenih besedah pripravljajo triletni projekt ozaveščanja o varni mobilnosti, s katerim bi z različnimi aktivnostmi vstopili v srednješolski prostor, ki je bil do sedaj bolj zapostavljen. Za dolgoročne spremembe so pomembne sistemske rešitve, je še poudarila Makovec Brenčičeva, ki je prepričana, da sta izobraževanje in nagovarjanje srednješolcev koraka v pravo smer.

Večina smrti mladih v prometu povezana z alkoholom in drogami

Predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba poudarja, da kot zagovorniki žrtev prometnih nesreč menijo, da gre pri pitju alkohola pred vožnjo za zavestno odločitev, ki se je ne more razumeti kot "nesrečo".

Vodja sektorja prometne policije Ivan Kapun je ocenil, da akcija dobro sovpada z začetkom turistične sezone, ko se vožnja pod vplivom alkohola poveča - podobno kot v novembru in decembru. Spomnil je, da je lani v poletnih mesecih umrlo 46 udeležencev v prometu, 11 jih je bilo pod vplivom alkohola. "Letos so bili v začetku leta mladi zelo pogosto udeleženi v prometnih nesrečah, večina smrtnih žrtev povezana je bila povezana z alkoholom ali drogami," je še pojasnil Kapun.

Med skrajnimi ukrepi, s katerim pristojni organi zagotavljajo varnost v prometu, je tudi odvzem vozniškega dovoljenja. Zdravnica medicine dela, prometa in športa Vesna Pekarović Džakulin je izpostavila, da cilj odvzema dovoljenja ni onemogočanje vožnje, ampak to, da z izobraževanjem in zdravljenjem, če je to potrebno, posamezniku dajo priložnost za vrnitev v družbo. Po njenih besedah se trudijo slišati osebne zgodbe, ki jih statistika ne zajame.

Akcijo Čista nula, čista vest nadomešča do pred nekaj leti aktualno Evropsko noč brez prometnih nesreč, v katero se je vključeval tudi Zavod varna pot, njihovi moderatorji pa so po nočnih lokalih mlade spodbujali, naj ne pijejo alkohola, če nameravajo voziti.

Poleg preventivnih aktivnosti na področju prometne varnosti v Zavodu Varna pot, ki letos praznuje 10 let, nudijo pomoč žrtvam prometnih nesreč in pripravljajo programe, s katerimi želijo dvigniti osebno in družbeno odgovornost ter kulturo v cestnem prometu.