Ko ste 14. čakalni vrsti ...

V oddaji Preverjeno! so preverili, kje najdlje čakate, včasih tudi do 20 minut ali več na prostega operaterja, zakaj se ponekod sploh nihče ne oglasi, koliko ljudi odgovarja na vaše klice in kakšne so njihove izkušnje. Včasih so, kot pripovedujejo, tudi psihologi, svetovalci, tolažniki ljudi v depresiji in stiski.