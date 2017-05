Ko vas privlačne cene počitnic spravijo v bankrot: Načinov, da izvlečejo dodatne evre, je veliko. Kateri so najpogostejši?

Poskrbite, da ne boste tudi vi opeharjeni. (Foto: Thinkstock)

Ste že rezervirali poletne počitnice? Ste bili pazljivi pri drobnem tisku? Še posebej na spletu vas znajo prebrisani ponudniki storitev hitro opehariti. Če naletite na izjemno nizke cene, ste lahko upravičeno skeptični, prav verjetno na končnem računu zneski niso tako prijazni.

Organi Evropske komisije so spletne strani pozvali, naj svojo prakso uskladijo z zakonodajo EU o varstvu potrošnikov, ki zahteva popolno preglednost cen, in naj svoje ponudbe predstavijo na jasen način že v začetku postopka rezervacije.

Ne gre za puste domneve, to so ugotovitve Evropske komisije oziroma mreže Evropskih potrošniških centrov. Kar dve tretjini pregledanih spletnih strani zavaja potrošnike, so ugotovili. Rezultati so pokazali, da se najpogosteje razlike med ceno, navedeno ob rezervaciji, in končno ceno obstajajo pojavljajo na področju letalskega prevoza. V številnih primerih se je cena spremenila v poznejši fazi postopka rezervacije, ko so se prišteli dodatni elementi cene, s čimer potrošnik ob začetku postopka ni bil jasno seznanjen. V nekaterih drugih primerih pa oglaševana cena ni ustrezala prav nobeni razpoložljivi storitvi. Mreža EPC je zato pripravila serijo nasvetov, ki jih nikar ne spreglejte.

Vzemite si čas

Seveda imamo vsi občutek, da je treba z rezervacijami letov, hotelskih sob, najemom avtomobila in ostalimi zadevami kar se da pohiteti, a to nas ne sme zavesti. Vedno je vredno preveriti, ali ponudba ustreza vsem vašim potrebam in pričakovanjem. Preverite politiko odpovedi in pravilnost vpisanih podatkov.

Ali res potrebujete dodatne storitve?

Dobro razmislite, ali resnično potrebujete dodatne storitve, kot na primer zajtrk in preverite, ali so morda že vključene. Če niso, preverite seznam in cene dodatnih storitev, ki jih želite rezervirati.

Letalski prevoznik, ki ne mora dokazati, da je bil potnik o odpovedi leta obveščen najmanj dva tedna pred odhodom, mu je dolžan odškodnino.

Včasih je funkcija “prilagodljivi datumi” že v naprej nastavljena, zato ne klikajte na pamet

Si predstavljate, da ste le še nekaj dni pred težko pričakovanim dopustom, nakar vam letalska družba ali agencija sporoči, da so zamaknili vaš termin? Če niste prilagodljivi glede datumov, vedno preverite, da funkcija “prilagodljivi datumi” ni prednastavljena. Nekateri ponudniki se na spletu poslužujejo tudi takšnih tehnik.

Nekatera zavarovanja so povsem nepotrebna

Pozanimajte se, kaj vključuje zavarovanje in ne plačujte nepotrebnih zavarovanj. Še posebej bodite pozorni pri najemu vozil.

Raziskava Mreže EPC je sicer pokazala, da se še vedno veliko potrošnikov ne pritoži, če končna cena leta, hotela ali najetega vozila, ni enaka v začetku navedeni ceni, saj ne poznajo zakonodaje in postopkov.

Vnaprej odkljukane dodatne storitve

Kot pri funkciji “prilagodljivi datumi” so pogosto vnaprej nastavljene tudi opcije za naročilo dodatnih storitev. Takšna praksa znotraj EU sicer ni dovoljena, a nekateri ta določila kršijo.

Provizije niso drobiž

Če boste plačali s kreditno kartico, si vzemite nekaj minut in poiščite informacije, ali so stroški provizije vključeni v navedeno ceno. Prepogosto se namreč zgodi, da so te vse prej kot mizerne.

Priskrbite si vsa možna dokazila

Če vas bodo opeharili in boste želeli povrnitev stroškov, boste še kako potrebovali čim več dokazil. Naredite posnetke zaslona svoje rezervacije in jih shranite. Če se boste pritožili, jih boste potrebovali.

Trikrat preverite podatke, nekateri vam naknadno spreminjanje lahko zaračunajo

Preden pritisnete gumb “rezerviraj zdaj”, natančno preverite prikazane podatke. Spreminjanje podatkov takoj po rezervaciji je najverjetneje plačljivo. In ne pozabite, vaša rezervacija je lahko zavezujoča, čeprav niste vnesli podatkov kreditne kartice ali bančnega računa, preden ste pritisnili gumb “rezerviraj zdaj”.

Preverjanje plačila

V postopku spletnega plačila vedno preverite, ali je bilo plačilo dejansko izvršeno.

Ne ignorirajte obvestil ponudnika, morda zahteva vaš odziv

Po plačilu vedno preverite svojo elektronsko pošto, kamor vam bo ponudnik poslal potrditev rezervacije ali pomembne podatke. Obvestil ponudnika v nobenem primeru ne ignorirajte, saj morda zahtevajo vaš odziv.

Kljub temu, da so tovrstne rezervacije preproste in jih lahko hitro opravimo, se določen odstotek potrošnikov zaradi "strategij", ki jih platforme, turistične agencije, hoteli, podjetja za najem vozil ali letalski prevozniki uporabljajo v zvezi z navajanjem cen, počuti zavedene. (Foto: Thinkstock)

Raziskava Mreže EPC je sicer pokazala, da se še vedno veliko potrošnikov ne pritoži, če končna cena leta, hotela ali najetega vozila, ni enaka v začetku navedeni ceni, saj ne poznajo zakonodaje in postopkov. Takim potrošnikom lahko z nasveti, če je potrebno pa tudi s posredovanjem pri ponudniku, pomaga EPC Slovenija.