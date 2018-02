'Koalicija obstaja na papirju. Se sestajamo, ampak nekaterih stvari ne rešujemo tako, kot bi jih morali'

Koalicijski partnerji so danes med drugim razpravljali tudi o stanju v koaliciji ter o predlogih zakonov, ki jih v zadnjih tednih pogosto vlagajo poslanske skupine ali posamezni poslanci. Dogovorili so se, da bodo pregledali, katere oziroma po kakšnem postopku bi do konca mandata lahko sprejeli.

Omejena možnost obravnave zakonskih predlogov

Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer je v izjavi novinarjem po koalicijskem srečanju pred današnjo sejo vlade povedala, da poslanske skupine, posamezni poslanci in tudi vlada predloge zakonov v parlamentarni postopek še vlagajo po poslovniških pravilih, prav tako po protokolu koalicijskega sodelovanja, če gre za vladne zakonske predloge.

Če predloge vlagajo posamezni poslanci, kar se zadnje čase pogosto dogaja, pa to odstopa od običajnega koalicijskega dogovarjanja in poslanci sami nosijo odgovornost za usklajevanja ter nadaljnji postopek, je dejala.

Simona Kustec Lipicer je opozorila na omejene možnosti obravnave zakonskih predlogov. (Foto: POP TV)

Opozorila je na omejene možnosti obravnave zakonskih predlogov, ki so bili vloženi v zadnjih tednih. "Bomo videli, kako daleč bomo prišli z obravnavami do konca mandata," je dejala in spomnila, da bo zadnja redna seja vlade aprila. Koalicijski partnerji naj bi tako predvidoma prihodnji teden ocenili, katere predloge zakonov bi lahko še sprejeli do konca mandata, pri čemer je pomembna določitev postopka, po katerem bi jih sprejemali.

Sicer pa Kustec Lipicerjeva ocenjuje, da koalicija še vedno dela zelo dobro in aktivno, ko gre za odločanje oz. podporo posameznim zakonom na plenarni seji, ki poteka tudi ta teden.

DeSUS in SD: koalicija obstaja le še na papirju

"Če gledamo parlamentarno koalicijo v luči vlaganja zakonov, ne moremo reči, da to deluje kot namazan stroj. Zakoni se vlagajo tudi danes, zakoni se vlagajo vsak dan, ne vemo koliko bo stalo in tako naprej. To ni dobro," je dejal vodja poslancev SD Matjaž Han v izjavi novinarjem po koalicijskem srečanju pred današnjo sejo vlade.

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša pa ugotavlja, da "drugače, kot je, ne more biti, ker so nekateri začeli predvolilne aktivnosti bistveno prej, kot je normalno, nekateri jih peljejo že več mesecev". "Koalicija obstaja na nek način na papirju. Se sestajamo, se dogovarjamo, ampak nekaterih stvari ne rešujemo tako, kot bi jih morali reševati," je povedal.

Nekaj predlogov zakonov je vložila tudi poslanska skupina DeSUS. A kot pravi Jurša, jih je k temu spodbudilo ravnanje drugih.

Koalicijski partnerji so govorili tudi o razmerah v javnem sektorju oz. stavkovnem primežu. V izjavah so se zavzeli za nadaljevanje pogajanj, dialog in iskanje rešitev, ki pa morajo biti tudi javnofinančno vzdržne.