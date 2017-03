Koalicija razpravlja, kaj bodo še naredili do konca mandata

Cerarjeva koalicija razpravlja o prioritetah. (Foto: Damjan Žibert)

Koalicijski vrh razpravlja o prioritetah, med katerimi so v ospredju zdravstvena reforma, socialna zakonodaja, drugi tir in SDH. Prvak DeSUS Karl Erjavec pričakuje, da bodo natančno določili, kaj še lahko storijo in kako. Predsednik SD Dejan Židan pa želi enotno sporočilo, da bodo tudi zadnje leto pred volitvami trdno delali in ne se ovirali.

Erjavec je pred srečanjem v izjavi novinarjem spomnil na špekulacije v medijih in opoziciji, da ta vlada ne bo končala mandata. Po njegovem prepričanju ga lahko, vse pa je po njegovem mnenju odvisno od predsednika vlade Mira Cerarja in od tega, kako obvladuje stranko SMC, ki ji predseduje.

Na vprašanje, ali jo uspešno, je Erjavec odgovoril z besedami, da za zdaj ni videti, da bi bila politična kriza. "Da so trenja v koaliciji, pa je normalno," je dodal.

Tudi Židan zagotavlja, da zaradi delovanja njihove stranke koalicija ni ogrožena. Sicer pa po mnenju SD ni prav, da se leto dni pred volitvami že vzbuja način razmišljanja, ki spominja na predvolilno tekmo, pač pa je treba delati. Tudi po njegovem mnenju so dolžni, da se trudijo za stabilnost, zlasti zaradi gospodarstva.

Židan je ponovil pričakovanja glede zdravstvene reforme in podpore reorganizaciji centrov za socialno delo, pričakujejo pa tudi izpolnitev obljube, da se bo položaj vojakov izenačil s položajem policistov.

Podporo koalicije, "ne pa polen pod noge", pričakuje tudi pri zadevah glede slovenskega državnega gozda. Pogovor naj bi bil tudi o kohezijskih projektih.

Iskanje nadzornikov SDH

Danes je pričakovati tudi pogovor o poteku iskanja novih kandidatov za nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Ministrstvo za finance namreč meni, da morajo po odstopu kandidatov Franca Žmavca in Željka Puljića v celoti ponoviti postopek, v koaliciji pa opozarjajo, da je treba kandidata najti čim prej oz. po najhitrejšem možnem postopku. Ugibali so namreč o možnosti, da ponoven javni poziv ne bi bil potreben.

V SD zagotavljajo, da pogojevali pri tem ne bodo, pričakujejo pa, da bodo zadeve transparentne.