Koga ščiti Violeta Bulc? Evropa kljub prijavi o neurejenih razmerah helikopterskega reševanja v Sloveniji ne ve nič

Policijska flota, prav tako kot vojaška, nima certifikata o plovnosti Evropske agencije za varnost v letalstvu. (Foto: Miro Majcen)

Helikopterska nujna medicinska pomoč (HNMP) v Sloveniji ni urejena po predpisih, ki jih narekuje Evropska unija. To na terenu, kot smo na našem portalu podrobneje opisali tukaj, najbolj občutijo reševalne ekipe, pa tudi bolniki in poškodovanci, ki zaradi neustreznih plovil na zdravniško ekipo čakajo bistveno dlje. Slovenci po 14 letih, kolikor deluje HNMP v Sloveniji, namreč še vedno nimamo namenskega reševalnega helikopterja, temveč reševanje izvajamo s policijskimi in vojaškimi helikopterji ki pa nimajo certifikata o plovnosti Evropske agencije za varnost v letalstvu (Easa).

Kot je za našo spletno stran povedal predsednik Evropske helikopterske zveze Jaime Arqué, je to sporno predvsem zaradi varnosti. Poudaril je, da je helikopterska reševalna služba lahko dobra in učinkovita samo takrat, ko se leti zanjo opravljajo s plovili, ki so namenjena izključno reševanju. Ker primarno poslanstvo policije in vojske ni medicinska pomoč, temveč druge naloge, ki jih morajo opravljati z isto floto, so vse omenjene službe manj učinkovite. "Posledično pa za državo tudi dražje," je še dejal Arqué.

Evropska komisija zavajala, da je prijavo preposlala Easi

Iz dokumentov, ki smo jih pridobili v našem uredništvu, je razvidno, da je bila o neurejenih razmerah v Sloveniji že 10. aprila lani obveščena tudi Evropska komisija, kjer za mobilnost in promet skrbi nekdanja podpredsednica slovenske vlade, ki je bila tudi ministrica brez resorja za kohezijo in strateške projekte ter vidna članica SMC, Violeta Bulc. Iz njene službe za stike z javnostmi so prijavitelju 16. aprila lani odgovorili, da so zadevo preposlali na Easo, ki skupaj s komisijo nadzira, kako države članice upoštevajo pravila o letalski varnosti v Evropski uniji.

Aprila lani so trdili, da so prijavo o neurejenih razmerah v Sloveniji preposlali na Easo. (Foto: 24ur.com)

Zanimivo pa je, da je bil odgovor, ko smo se z vprašanji o neurejenih razmerah helikopterske reševalne službe v Sloveniji obrnili mi, povsem drugačen. "Po podatkih Evropske agencije za varnost v letalstvu ni bilo nobenih ugotovitev ali vprašanj, povezanih s HNMP dejavnostjo v Sloveniji," so nam pred nekaj dnevi sporočili z Evropske komisije. Ko smo jih nato soočili z njihovim sporočilom iz aprila lani, so se zavili v molk. Prosili smo za pojasnilo, zakaj sta si odgovora, ki so ga poslali prijavitelju in nam, tako nasprotujoča, a ga po več kot enem tednu še vedno nismo dočakali.

Nam pa so pred nekaj dnevi odgovorili, da "po podatkih Ease ni bilo nobenih ugotovitev ali vprašanj povezanih s HNMP dejavnostjo v Sloveniji". (Foto: 24ur.com)

V zvezi z zadevo smo se obrnili tudi na Easo, kjer pravijo, da prijave v zvezi z neurejenimi razmerami v Sloveniji niso prejeli. Zakaj so na Evropski komisiji aprila lani trdili drugače? Na to vprašanje nam do danes ni znal odgovoriti nihče.

Na uradu Violete Bulc so se po tem, ko smo jih soočili z nasprotujočima se odgovoroma, zavili v molk. (Foto: Aljoša Kravanja)

Easa: Ne mi, samo Evropska komisija lahko opozori Slovenijo, da krši pravila

Sicer pa so nam na Easi povedali še, da v njihovi osnovni uredbi iz leta 2008 ni točno določeno, kako naj države članice izvajajo helikoptersko reševanje, v kolikor se ta služba izvaja z državnimi zrakoplovi. Kot nam je že prej pojasnil tudi Arqué, to "državam članicam pušča odprta vrata, da helikoptersko nujno medicinsko pomoč uredijo po svoje". Easa tako nima dovolj moči, s katero bi prisilila Slovenijo, da upošteva njihovo uredbo, kar so nam potrdili tudi na agenciji.

Dodali so, da je za izvajanje nadzora nad službami HNMP pristojna izključno Evropska komisija. "Samo komisija lahko opozori Slovenijo, na kakšen način bi morala biti urejena helikopterska reševalna služba, da bi bila v skladu z evropskimi predpisi," so nam še sporočili z Ease.