Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, predsednik Fidesa Konrad Kuštrin in predsednik Praktikuma Igor Muževič so danes podpisane anekse označili za prelomen, zgodovinski dogodek.

Aneksa sta bila dogovorjena v okviru pogajanj med vlado in Fidesom, pred napovedano stavko Fidesa. Prvi aneks namreč uvaja standarde in normative dela zdravnikov, drugi aneks k tarifnemu delu kolektivne pogodbe pa spreminja vrednotenje delovnih mest specializantov, izenačuje vrednotenje delovnega mesta vseh specialistov ne glede na dolžino trajanja specializacije in spreminja vrednotenje delovnega mesta zobozdravnik oz. zdravnik brez specializacije z licenco. Aneks opredeljuje tudi dve novi delovni mesti.

Gre torej za boljše vrednotenje zdravniškega poklica v okviru sistema plač v javnem sektorju, kar bi po ocenah ministrstva za zdravje na letni ravni zdravstveno blagajno lahko stalo največ 13,9 milijona evrov, če bi vsi zdravniki izpolnjevali pogoje za napredovanje na višje delovno mesto.

Podpisane anekse so označili za prelomen, zgodovinski dogodek. (Foto: Aljoša Kravanja)

Kolar Celarčeva: Prvič v zgodovini Slovenije se uvajajo standardi in normativi v zdravstveni sistem

Kolar Celarčeva je opozorila, da se s tem prvič v zgodovini Slovenije uvajajo standardi in normativi v zdravstveni sistem, prelomno je tudi za način nagrajevanja zaposlenih v javnem sektorju. S posebnim vladnim projektom skrajševanja čakalnih dob, ki ga bodo začeli z aprilom in bo trajal eno leto, bodo namreč razvijali model dobre prakse načina nagrajevanja. Projekt po ministričinih besedah intenzivno pripravljajo, imeli so že sestanek z vsemi direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov.

Projekt je vreden 36 milijonov evrov in bo financiran iz proračunske rezerve, je po podpisu dejala Kolar Celarčeva. "Verjamem, da bomo vsi skupaj lahko dokazali, da je to model dobre prakse načina nagrajevanja. Od tega pa bodo imeli koristi tudi bolniki, saj se uvajajo elementi kakovosti," je dodala.

Poleg tega bo letos namenjenih 25 milijonov evrov za dodatne storitve, s katerimi želijo skrajšati čakalne dobe na najbolj perečih področjih.

Kuštrin se je po podpisu zahvalil vladni pogajalski skupini. (Foto: Aljoša Kravanja)

Tudi Kuštrin uvajanje standardov in normativov označil za zgodovinski dogodek

Kuštrin se je po podpisu zahvalil vladni pogajalski skupini, "ker so nas poslušali in sprejeli naše argumente". Dejal je, da verjame, da bodo pogajanja v prihodnje tekla normalno. Uvajanje standardov in normativov za delo zdravnikov je označil za zgodovinski dogodek. Do sedaj so namreč delo zdravnikov diktirali delodajalci, zaradi česar so obremenitve ponekod privedle do delovnih razmer, ki niso bile varne ne za zdravnika ne za bolnika, je dodal Kuštrin.

Tudi Muževič je pozdravil ta zgodovinski dogodek uveljavitve standardov in normativov. "S tem bodo delodajalci prvič dejansko stimulirani in prisiljeni čim bolj aktivno iskati dodatne kadre, da bodo imeli bolniki končno dovolj časa za obravnavo pri svojem zdravniku. To bo privedlo do bistveno bolj poglobljene obravnave, manj nepotrebnih hospitalizacij in napotovanja na sekundarno zdravstveno raven ter izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva," je dejal.

Generalna sekretarka Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Dragica Kekec pa je pogajalcem čestitala za doseg sporazuma oz. vsebine aneksov. Dejala je, da so kot reprezentativni sindikat v času pogajanj korektno sodelovali, nato pa so v času stavke bili izločeni iz pogajanj in več niso bili "povabljeni v to sredino". Ob tem je izrazila pričakovanje, da bodo tudi druge poklicne skupine v zdravstvu dosegle podobne uspehe in da bodo standardi in normativi sprejeti tudi zanje.

Pred podpisom dokumentov je sicer med Kuštrinom in Kekčevo prišlo do hude krvi, saj je Fides ostalim sindikatom, poslal predlog dogovora, s katerim bi sindikalna stran uredila medsebojna razmerja. Predlog sporazuma v eni od točk predvideva, da posamezen sindikat ne bi sopodpisal spremembe kolektivne pogodbe, če ne bi sodeloval pri organizaciji sindikalnega boja oz. stavke, ki je do te spremembe privedla. Razen če bi podpisnikom, ki so te spremembe uspeli doseči, povrnil ustrezen delež stroškov organizacije te oblike sindikalnega boja.

Kekčeva je dogovor označila za nekorekten in ga ne bodo podpisali. Bodo pa najverjetneje dogovor podpisali v Praktikumu, katerega člani so tudi sodelovali v stavki zdravnikov konec prejšnjega leta.

Poleg omenjenih sindikatov, ki so danes podpisali aneksa, so bili na delojemalski strani do podpisa aneksov upravičeni še Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva, Sindikati v zdravstvu Slovenije v okviru Pergama in Sindikat zobozdravnikov DENS, a k podpisu aneksov niso pristopili.