Kolar Celarčevo zaradi težav z zdravjem sprejeli na urgenco, zdaj je že doma

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je bila v petek pozno popoldne pregledana na urgenci Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, zdaj pa je že v domači oskrbi, so za STA sporočili z ministrstva za zdravje.

Podrobnosti o ministričinih težavah še niso pojasnili. Je pa znano, da se je ministrica slabo počutila že prej, zaradi česar je v petek zjutraj tudi ni bilo v DZ. Pričati bi morala namreč pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, a so iz njenega kabineta zjutraj sporočili, da so ji prihod na komisijo preprečile "nenadne in nepričakovane zdravstvene težave".

Ministrica je že v domači oskrbi. (Foto: POP TV)

Da je bila ministrica sprejeta na urgenco okoli 19. ure, je zvečer poročalo tudi spletno Delo, ki je med drugim zapisalo, da je Kolar Celarčeva bolniško odsotna prvič, odkar je zasedla položaj.