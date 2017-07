Kolesarjenje v Sloveniji: številne izgubljene poslovne priložnosti in prepogosto nevarno

Nocoj boste v rubriki 24UR Inšpektor videli dobre zglede iz tujine, videli boste tudi primere dobrih praks v Sloveniji, videli boste, kje vse zamujamo, kje vse potenciala za kolesarski razcvet ne znamo izkoristiti ...



Zdaj naj bi bilo v Sloveniji v povezavi s kolesarstvom 5.800 delovnih mest, potenciala pa je vsaj za 9.300, ne vseh novih. In to samo na račun razvijanja kolesarstva. To je namreč vse bolj zanimiva in hitro razvijajoča se turistična panoga. Avstrijci se tega dobro zavedajo in znajo to dobro izkoristiti. Le par kilometrov od naše meje kolesarski turizem cveti, na naši strani pa smo, kar se tiče kolesarstva, še vedno bolj kot ne banana država. A obstajajo tudi v Sloveniji svetli zgledi, tudi njih je obiskala ekipa 24UR Inšpektor.



In ker močno zamujamo pri obljubljeni gradnji kolesarskih poti, so naše ceste za kolesarje pogosto zelo nevarne. Zato v nocojšnjem prispevku tudi prepotrebna opozorila o varnosti za vse, ki kolesarijo. Na terenu in na kolesu je stanje preverjala Maja Roš Kanellopulos.