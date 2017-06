Kolesarski maratonci so se pognali v dir. Na številnih cestah zapore

Velika Franja se je začela ob 9. uri. (Foto: Miro Majcen)

Najbolj vzdržljivi kolesarji so se ob 9. uri že pognali na 156-kilometrski podvig, t. i. "veliko Franjo". Kolesarji, ki se bodo udeležili polovičnega maratona, ki mu pravijo tudi "mala Franja", pa bodo startali ob 10.40. uri.

Zaradi kolesarske prireditve bodo med 9. in 17. uro popolne zapore na relaciji Ljubljana – Vrhnika – Logatec – Godovič – Idrija – Cerkno – Kladje – Sovodenj – Škofja Loka – Vodice – Tacen – Ljubljana. Med 11.30 in 17. uro bosta zaprta priključka Vodice in Brod na gorenjski avtocesti. Podrobnejše informacije o zaporah cest si lahko preberete tukaj.

Kolesarski prazniki v slovenski prestolnici se je začel v petek z državnim prvenstvom v vožnji na čas.

V petek je bil že tradicionalni kronometer, ki je štel tudi za DP. V soboto sta bila na sporedu družinsko-šolski maraton (25 km) in preizkušnja za najmlajše (1,5 km), kot novost pa prvič zabavna popestritev programa, štafetna dirka trojk s pony kolesi po Ameriški aveniji v BTC-ju. Prva trojka je za nagrado prejela kolo pony.

Prireditev pripravlja Kolesarsko društvo Rog ob podpori družbe BTC, Mestne občine Ljubljana in številnih drugih pokroviteljev. Prvič je bila izvedena 22. julija 1982 pod taktirko pokojnega Zvoneta Zanoškarja na pobudo Toneta Fornezzija-Tofa in je na njej sodelovalo okoli 700 udeležencev.