Koliko bi vas stala vila na Bledu?

Katere so najlepše in najdražje vile na Bledu? Vse stojijo na imenitnih lokacijah, v neposredni bližini Blejskega jezera. Zadnjo tako zemljišče, kjer je še mogoča gradnja, sta letos kupila najbogatejša Slovenca Iza in Samo Login. Poleg države in blejske občine so lastniki vil poslovneži, premožneži.