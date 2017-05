Koliko bo stalo zdravje? Ministrstvo trdi, da bo le tretjina plačevala več, a izračun kaže popolnoma drugo sliko

Koliko bomo plačevali za zdravje in kaj za to dobili? Po novem predlogu naj bi po ukinitvi dopolnilnega zavarovanja plačevali zdravstveni prispevek. Na papirju 2,1 odstotka od bruto prihodkov zveni malo, a v realnosti pomeni tja do 140 evrov na mesec za nekaj, kar nas je doslej stalo le 27 evrov mesečno.