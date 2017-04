Koliko si vas želi spremembe v življenju, pa si ne upate storiti prvega koraka? Vesna in Urška sta ga ...

Vesna Laban in Urška Rihter, doktorica znanosti in kemijska tehnologinja, obe z zaposlitvami v svoji stroki, pa ob tem nesrečni zaradi dela, ki sta ga opravljali. Vse bolj sta slab občutek kompenzirali s športom. Naredili sta ogromno izpitov, izobraževanj, licenc. Zdaj sta inštruktorici vodene vadbe in osebni trenerki – ne da bi se kdaj prej zares ukvarjali s športom.