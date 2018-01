Spletna kampanja proti Klemenčiču, ki se poteguje za mesto evropskega komisarja za človekove pravice

Pododbor Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PS SE) za človekove pravice, ki je opravil pogovore s tremi izbranimi kandidati, je pred današnjim glasovanjem članom parlamentarne skupščine posredoval preferenčni seznam. Velika večina članov pododbora je podprla kandidata iz Francije Pierra-Yvesa le Borgna, sledita kandidatka iz Bosne in Hercegovine Dunja Mijatović ter Goran Klemenčič, piše na spletni strani SE.

Vsi izpolnjujejo pogoje za položaj, so ocenili člani pododbora decembra lani. Odbor namestnikov ministrov SE je pred tem omenjene tri kandidate izbral med sedmimi kandidati na tajnem glasovanju novembra lani.

Novoizvoljeni komisar bo sedanjega Nilsa Muižnieksa na položaju nasledil 1. aprila. Komisar ima šestletni mandat, za položaj pa se ne more potegovati še enkrat.

Komisar za človekove pravice je neodvisna in nepristranska izvensodna institucija, ki jo je leta 1999 ustanovil Svet Evrope z namenom krepitve ozaveščenosti in spoštovanja človekovih pravic v 47 državah članicah.

Spletna kampanja proti Klemenčiču

Le nekaj dni pred skupščino se je na platformi YouTube pojavil krajši video, ki kandidaturo pravosodnega ministra Klemenčiča označuje za nespodobno. Video se je nato razširil po družbenih medijih in naj bi krožil tudi med poslanci parlamentarne skupščine.

V posnetku, ki je v anlgeškem jeziku, omenjajo, da je Klemenčič širši javnosti prvič postal znan, ko je postal državni sekretar v času "razvpite" ministrice Katarine Kresal, ki je kasneje odstopila zaradi korupcijske afere. Omenjajo tudi, da se je ravno v tem času odvijalo pranje iranskega denarja prek banke NLB, v posnetku pa trdijo, da je Klemenčič za to vedel, a se je odločil, da zadevo ignorira. Po tem, ko je po dveh letih odstopil z mesta državnega sekretarja, pa da je "za nagrado dobil nov položaj" in postal vodja protikorupcijske komisije. Tudi tam se ni izkazal, trdijo v posnetku, in je odstopil, nato pa postal minister za pravosodje.

Klemenčiča v videu krivijo slabega ugleda sodstva v Sloveniji, pa tudi, da se pod njegovim ministrovanjem ne preganja politikov in javnih figur, ki so del "mreže". Omenjajo tudi sporne posle odvetniške pisarne njegove žene in njegove nastope v parlamentu pod vplivom alkohola.