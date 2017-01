Cerar in Györkös Žnidar zadovoljna s sprejetjem zakona o tujcih, a napoveduje se možnost ustavne presoje

Poslanci so potrdili novelo zakona o tujcih. (Foto: Mia Media)

Za predsednika vlade Mira Cerarja je zelo pomembno, da je bila novela zakona o tujcih sprejeta, saj ima država tako pripravljen ukrep, za katerega vlada sicer upa, da ga ne bo treba uporabiti. Če bi bila varnost v Sloveniji zaradi potencialno ali dejansko povečanih migracij ogrožena do te mere, da bi bilo treba ukrepati, pa lahko sedaj državljanom tudi s tem ukrepom zagotavljajo ustrezno varnost, je izpostavil in hkrati menil, da "gre za pozitivno zgodbo".

Cerar je zatrdil, da v stranki, ki jo vodi, ni prišlo do razkola. To, da nekateri poslanci razmišljajo drugače, je za demokratično stranko normalno, je dejal ob robu obiska gradbišča hidroelektrarne Brežice.

Komisar SE za človekove pravice: Novela zakona o tujcih nima ustreznih varovalk

Komisar SE za človekove pravice Nils Muižnieks je tudi po nekaterih spremembah, ki jih je DZ vnesel v novelo zakona o tujcih, prepričan, da krši obveznosti do spoštovanja mednarodnega prava o človekovih pravicah. Ukrepi za zaostritev pogojev za vstop tujcev ob zaostrenih razmerah nimajo ustreznih varovalk, meni. Marca bo sicer prišel v Slovenijo.

Sprejeti ukrepi, ki bi zaostrili pogoje za vstop tujcev v državo ob zaostrenih migracijskih razmerah, ne vključujejo ustreznih varovalk pred izgonom iz države, prav tako pa tudi ne pred izgonom iz sosednje države, je zapisal komisar za človekove pravice. Prav tako po njegovem opozorilu ne vzpostavljajo ustrezne zaščite pravice do prošnje in podelitev azila, so sporočili iz komisarjevega urada.

"Individualna obravnava je nujna, vendar pa sama po sebi ni dovolj, če še vedno ne bodo ustrezno preverjali posameznikovih osebnih okoliščin in prošnje za azil, migrant pa bo ostal brez pomoči," je navedel.

Sprejetje novele je po njegovi oceni negativna poteza, ki bo lahko pomenila korak nazaj pri spoštovanju človekovih pravic migrantov v celotni regiji. Slovenske oblasti je pozval, da znova preverijo sprejete ukrepe in zagotovijo pravičen postopek v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi.

Napovedal je, da se bodo o tem podrobneje pogovorili ob njegovem obisku v Sloveniji v marcu.

Komisar Muižnieks je že v pismu predsedniku državnega zbora Milanu Brglezu 16. januarja pozval poslance, naj zavrnejo predlagano novelo zakona o tujcih. Ta je po njegovih besedah v nasprotju z več evropskimi in mednarodnimi standardi.

V Bruslju bez komentarja

V Evropski komisiji za zdaj ne dajejo vsebinskih komentarjev o za nekatere sporni slovenski noveli zakona o tujcih, ki jo je v četrtek sprejel državni zbor. "Ko bo komisija o novi zakonodaji uradno obveščena, bo preverila njeno skladnost z zakonodajo EU, kar je rutinska praksa," so sporočili v komisiji v odzivu na sprejetje novele.

Med sprejemanjem zakonodaje so v komisiji v odgovoru na vprašanja slovenskih in tujih novinarjev o noveli poudarjali, da so seznanjeni z razpravo, a da ne bodo komentirali perspektive nove zakonodaje, dokler notranja razprava o njej še poteka.

Po sprejetju novele v državnem zboru pa v Bruslju zdaj pravijo, da morajo biti o novi zakonodaji najprej uradno obveščeni, nato pa bodo v skladu z rutinsko prakso preverili njeno skladnost z evropskim pravnim redom.

Györkös Žnidar: Sprejet zakon o tujcih potrditev, da so naši argumenti vzdržali

Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je v izjavi medijem v DZ danes dejala, da je sprejetje novele zakona o tujcih potrditev, da so argumenti vlade za sprejem zakona vzdržali. Na to, da je del koalicije na četrtkovi seji glasoval proti, ne gleda kot nezaupnico, prav tako nima težav, če bo o zakonu presojalo ustavno sodišče.

Györkös Žnidarjeva je poudarila, da je vlada od samega začetka vztrajala pri enakih argumentih, zato je zadovoljna, da so poslanci zakon sprejeli. Dopolnilo NSi, po katerem bo za aktivacijo posebnega ukrepa potrebna absolutna večina vseh poslancev, pa je po njenih besedah korak k učinkovitosti.

Če zakon na ustavnem sodišču pade, o odstopu ministrica ne razmišlja. Kot pravi, vprašanje njenega odstopa ne more biti povezano le s s tem zakonom. Če bi ustavno sodišče ugotovilo, da zakon ni sporen, pa bi bilo to za Slovenijo po njenem prepričanju izjemnega pomena. Država bi imela tako namreč bolj trdno začrtano smer, kako naj bi ravnala, ko doseže točko preloma oz. takšno obremenitev, ki ji lahko povzroči težave pri izvajanju mednarodnih obveznosti, je bila jasna Györkös Žnidarjeva.

Del koalicijskih poslancev iz SMC, DeSUS in SD je v četrtek glasovalo proti noveli zakona o tujcih. Podporo zakonu je odrekel tudi predsednik DZ Milan Brglez. Ministrica na to ne gleda kot na nezaupnico in razume, da je vsak glasoval po svoji vesti in da ima vsak pravico do svojega mnenja. Kot pomembno pa ocenjuje, da sta s premierjem Mirom Cerarjem enakih stališč.

Erjavec: Zakon bo preprečil, da bi Slovenija postala 'žep'

Prvak DeSUS in zunanji minister Karl Erjavec je danes poudaril, da je šlo za odločanje o občutljivem vprašanju, ki se nanaša na ravnotežje med varnostjo in človekovimi pravicami, zato meni, da je tudi zato prišlo do neenotnega glasovanja v DeSUS. Na to je sicer že v četrtek opozorila tudi vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer.

Kar se tiče razhajanj v SMC, je Erjavec poudaril, da gre za interno stvar, o kateri se bodo pogovorili znotraj stranke. Po njegovem mnenju sicer napetosti oz. različna stališča zagotovo niso dobrodošli, ko gre za odločanje o tako pomembnih zakonih. Ob tem je še posebej izpostavil odnos med predsednikom DZ in predsednikom vlade. "Čas bo pokazal, za kako resen spor gre," je še dejal Erjavec in izrazil upanje, da ne gre za nič resnejšega.

Čeprav so nekateri poslanci DeSUS nasprotovali zakonu, je Erjavec poudaril, da je stranka demokratična in nikoli svojih poslancev ne sili, da bi glasovali proti svoji vesti. To, kot pravi, spoštujejo. DeSUS pa je prispevala zadostno podporo, ki je bila potrebna za sprejem tega zakona, je še poudaril.

Erjavec ocenjuje, da so razmere v soseščini zelo nemirne. Novelo zakona o tujcih so zato po njegovih besedah sprejeli, če bi se v Sloveniji ponovil migracijski val. Z ustreznimi ukrepi bi se takšnim dogodkom lahko uspešno zoperstavili in preprečili, "da bi Slovenija postala žep", je poudaril. Ponovil je, da zakon podpira, upa pa, da ga ne bo treba nikdar uporabiti.

Poseben ukrep

Državni zbor je v četrtek s 47 glasovi za in 18 proti sprejel novelo zakona o tujcih, ki predvideva možnost sprožitve posebnega ukrepa, ki bi ob zaostrenih migracijskih razmerah omejil vstop tujcev v državo. Novela predvideva možnost aktivacije posebnega ukrepa, ki bi zaostril pogoje za vstop tujcev v državo. Za tak ukrep mora glasovati absolutna večina v DZ, ukrepe pa lahko sprejmejo najdlje za šest mesecev z možnostjo podaljšanja.

Novela bo sicer začela veljati dan po objavi v uradnem listu, uporabljati pa se začne pravzaprav šele, ko DZ z absolutno večino sproži omenjeni posebni ukrep. Glede na očitke o neustavnosti pa je možno, da bo novela pristala v presoji ustavnega sodišča.

Odbor 26.1.17: Zapis v snegu na Trgu republike problematizira zakon o tujcih

Odgovornost za zapis na Trgu republike, kjer je bilo danes v snegu z rdečo barvo napisano "Ni vsaka kri rdeča", je v sporočilu za javnost prevzela skupina državljanov, podpisanih kot Odbor 26.1.17. Zapisali so, da zapis problematizira sporno novelo zakona o tujcih, ki jo je v četrtek sprejel DZ, in dosedanji odnos vlade do migrantov in beguncev.

"Aktivacija zakona ob morebitnem ponovnem prihodu večjih skupin migrantov bo vodila v izredno subjektivno in pogosto rasistično obravnavo beguncev, ki smo ji bili s strani policije priča že lansko jesen ob vzpostavitvi balkanskega koridorja. Hkrati pa je zakon legitimacija načrtne neodzivnosti vlade ob dejstvu, da migracije so in vedno bodo," so zapisali.

Po njihovem mnenju je zaskrbljujoče, da so poslanci v DZ novelo zakona sprejeli le dan pred dnevom spomina na žrtve holokavsta. "Ob vsem tem bi nam moralo biti že zdavnaj jasno, da tako pred kot za slovensko mejo, vsaka kri ni rdeča," so zapisali. Ironičen zapis pa so predsednik DZ Milan Brglez in mnogi mediji napačno interpretirali kot sovražni govor, uperjen proti žrtvam holokavsta.

Brglez je danes napis tako že najostreje obsodil. "Gre za nedopusten in zavržen napis, ki poziva k rasni nestrpnosti v naši državi. Ne samo, da je ta prepovedana z Ustavo Republike Slovenije, ampak je kakršnokoli razločevanje na podlagi rase ali druge osebne okoliščine prepovedano tudi s številnimi mednarodnimi konvencijami," je zapisal v sporočilu za javnost.