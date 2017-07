Preiskovalna komisija DZ o Teš 6: Rotnik ni prišel na soočenje s Totom

Uroš Rotnik ni prišel na soočenje pred parlamentarno preiskovalno komisijo. (Foto: POP TV)

Preiskovalni komisiji DZ za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6 danes ni uspelo soočiti nekdanja direktorja Teša Uroša Rotnika in Simona Tota. Rotnik namreč ni prišel na soočenje, kot je pojasnil predsednik komisije Matjaž Hanžek, vabila tudi ni prevzel.

Preiskovalna komisija si je soočenja po Hanžkovih pojasnilih zamislila kot možnost oz. ponudbo tistim, ki v zaslišanjih česa niso točno povedali, za umik svojih pričanj. Komisija, ki je tako Rotnika kot Tota že zaslišala, sicer razpolaga z dovolj materiala.

Rotnik je sicer pred komisijo nastopil dvakrat in ji zagotovil, da je v svojem mandatu ravnal kot dober in skrben gospodar, o poteku projekta pa da je sproti obveščal vse deležnike. Tot, ki je nasledil Rotnika, pa je povedal, da se je ob prevzemu vodenja začel seznanjati s projektom in ugotovil, da je finančna konstrukcija zaprta le na papirju, državnega poroštva še ni bilo. Projekt se je že izvajal, pogodba z Alstomom je bila podpisana, dobavni roki so tekli.

Komisija bo po načrtih danes soočila nekdanja ministra za gospodarstvo Mateja Lahovnika in Darjo Radić. Oba sta bila ministra v vladi Boruta Pahorja.

Lahovnik, zagovornik Teša 6, je članom preiskovalne komisije povedal, da v celoti prevzema odgovornost za energetsko politiko v njegovem mandatu, ne prevzema pa odgovornosti za vodenje posameznih investicij. Poudaril je še, da na sejah vlade nikoli ni bilo predloga, da se Teš 6 ustavi ali opusti.

Radićeva, ki je nasledila Lahovnika, se je zavzemala za to, da se o projektu znova premisli. Kot je dejala komisiji, je skušala projekt upočasniti, ko je ugotovila, da z njim ni vse v redu. A je pri tem po njenih pojasnilih ni podprla nobena stranka ne stroka.

Pahor, ki bi se moral danes na komisiji soočiti z nekdanjim predsednikom Zaresa in nekdanjim visokošolskim ministrom Gregorjem Golobičem, a bo soočenje zaradi njegove udeležbe na vrhu Pobude treh morij v Varšavi izpeljano septembra, pa je komisiji pojasnil, da njegova vlada ni projekta niti začela niti končala. Lahovnik ga je prepričal, da je naložba smiselna, da pa je treba nadzorovati ceno in poskrbeti, da se z naložbo nihče ne okorišča. Zatrdil je tudi, da mu Radićeva nikoli ni rekla, naj se projekt prekine ali ustavi.

Teš 6 se je s sprva ocenjenih 650 milijonov evrov povzpel na 1,428 milijarde evrov, najdražji energetski projekt v državi pa že od začetka vzbuja dvome o upravičenosti, ekonomičnosti in transparentnosti.